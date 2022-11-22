لا تبيعه.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين بشأن الأسعار

وجه المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة لـ الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، رسالة إلى المواطنين بشأن الاحتفاظ بالذهب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف “ميلاد”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن السوق المحلي يشهد تغيرات مختلفة، ومنها سعر صرف الجنيه أمام الدولار؛ ما يسبب ارتفاع الذهب محليا.

وتابع رئيس الشعبة العامة لـ الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، "الناس لديها فكرة اقتناء الذهب، وعدم التصرف فيه، وبالتالي الطلب على الذهب يزيد، وأقول للناس اللي عندهم ذهب لا تبيعه، وانت كده صح".

