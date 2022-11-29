يواصل الإرتفاع .. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-11-2022

اختتمت أسعار الذهب أمس الاثنين على ارتفاع قيمته تتراوح ما بين 20 الى 22 جنيه فى الجرام الواحد ، وسط موجه صعود كبيرة يشهدها المعدن الأصفر منذ الاسبوع الماضي .

وينشر موقع "صدى البلد" أسعار الذهب فى مصر مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today.

عيار 24 الاعلى فئة

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 1691جنيها مقارنة 1669 جنيها سعر بداية تعاملات أمس الأثنين بزيادة 22 جنيها .

أسعار الذهب

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 1550 جنيها مقارنة 1530 جنيها سعر تعاملات أمس الأثنين بزيادة 20 جنيها .

عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 1480 جنيها مقارنة ب 1460 جنيها سعر بداية تعاملات أمس الأثنين بزيادة 20 جنيها .

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 1269جنيها مقابل ب 1251 جنيها سعر تعاملات الأحد بزيادة 21 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء نحو987 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 الأقل سعرا مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 846 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء مسجلا 11.840 جنيها

سعر كيلو الذهب فى مصر

بلغ سعر كيلو الذهب مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 1.6مليون جنيه

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب حوالى 1741دولار للأوقية سعر إغلاق البورصة العالمية .

اختلاف المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

اختلاف مصنعية الذهب

يعد الذهب مكونا أساسيا للاحتياطات النقدية فى العالم ومنها مصر ،يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المختلف بالإضافة لعوائد القطاع السياحي والصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ورسوم العبور في قناة السويس.