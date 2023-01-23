الذهب يتراجع بقوة بعد خطاب الرئيس عن الدولار|ومفاجأة في عيار 21 الآن

هبطت أسعار الذهب اليوم مقارنة بأعلى مستوى لها الأربعاء 11 يناير 2023 وهي 1950 جنيها لعيار 21 بدون مصنعية، فيما هبط سعر الجرام عيار 14 إلى دون 1200 جنيه.

الرئيس السيسي يطمئن المصريين

وطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية في الكلية الحربية الخميس الماضي ، المصريين عن الدولار وانتهاء مشكلته قائلا، :" إحنا عايشين والظروف الصعبة دي هتمر وياما مرت على مصر ظروف أصعب من كده.. بعزيمة وفهم وصبر الشعب المصري استطاع تجاوز الظروف الصعبة".

وتابع الرئيس قائلا :" خلال الشهور الماضية كان هناك مشكلة في الدولار لكن الحمد لله لم تعد هناك مشكلة في الدولار ، ونعمل على إنهاء ملف إخراج البضائع من الموانئ".

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب 560 جنيها من قيمته التي سجلها السبت 14 يناير إذ سجّل حينها 14800 جنيه، فيما هبط 960 جنيها مقارنة بالخميس 15 ديسمبر حيث سجّل 15200 جنيه حينها، واليوم 14,240 جنيها.

وهبط الذهب، بعد طرح شهادات الـ 25 % في بنكي مصر والأهلي، وكذلك بيان البنك المركزي حول تدبير العملة الصعبة وحديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن استقرار الوضع الاقتصادي وكلمة الرئيس السيسي الخميس الماضي والتي طمأنت المصريين بشأن توافر الدولار.

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سعر عيار الذهب 21 اليوم في محلات الصاغة 22-1-2023

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ووصل سعر الذهب عيار 14: 1300 جنيه في وقت سابق، بينما سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم : 1,509 جنيهات للبيع، ولذك بعد إصدار الشهادات ذات العائد 25 % ببنكي الأهلي ومصر، كما تأثرت أسعار الأصفر برفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس.

أسعار الذهب عالميًا

واستقرت العقود الفورية على المستوى العالمي للمعدن، لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,933 بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب الفورية استقرارا ملحوظًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,933 دولارًا .

أسعار الذهب في مصر

وعودة من جديد لمحلات الصاغة في مصر ، سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين تراجعا ، وسجّل الجرام عيار 24 : 2,034 جنيها بعد ما تخطى 2200 جنيه في وقت سابق بدون مصنعية.

واستقر سعر عيار 21 ليسجل 1,760 جنيها للبيع اليوم، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر2022، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر في نفس السنة.

الذهب

لا يفوتك:

وسجل عيار 24 مبلغ 2,034 جنيهًا للشراء بعد 2225 جنيهًا كحد أقصى، وسجل عيار 21 بين 1,760 - 1,780 جنيها بعد 1950 جنيها الأربعاء 11 يناير ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,509 جنيهات و 1,526 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويهتم الشباب والتجار يوميًا إلى معرفة سعر الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الاثنين ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1780 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين : 2,034 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين عيار 21 : 1780 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 18 : 1,526 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14 : 1,187 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 14240 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 1926 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتمتلئ محركات البحث يوميا بـ أسعار الذهب اليوم بالمصنعية والدمغة والتي تكون مختلفة من مكان لأخر، ويتوقف هذا الاختلاف على معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

الذهب

ويختلف سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.