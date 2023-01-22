اشتروا بسرعة.. تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

هبطت أسعار الذهب اليوم مقارنة بالأمس وكذلك أعلى مستوى لها الأربعاء 11 يناير 2023 وهي 1950 جنيها لعيار 21 بدون مصنعية، فيما هبط سعر الجرام عيار 14 إلى دون 1200 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وفقد سعر الجنيه الذهب 560 جنيها من قيمته التي سجلها السبت 14 يناير إذ سجّل حينها 14800 جنيه، فيما هبط 960 جنيها مقارنة بالخميس 15 ديسمبر حيث سجّل 15200 جنيه حينها، واليوم 14,240 جنيها.

وتراجع الذهب، بعد طرح شهادات الـ 25 % في بنكي مصر والأهلي، وكذلك بيان البنك المركزي حول تدبير العملة الصعبة وحديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن استقرار الوضع الاقتصادي وكلمة الرئيس السيسي الخميس الماضي والتي طمأنت المصريين بشأن توافر الدولار.

وتراجع سعر الجرام عيار 14 إلى ما دون 1200 جنيه لأول مرة منذ عدة أيام بعدما تخطى 1300 في وقت سابق.

وسجلت أسعار المعدن النفيس أعلى مستوى لها الأربعاء 11 يناير 2023 وهي 1950 جنيها لعيار 21 بدون مصنعية، لتسجل اليوم 1760 جنيها بتراجع نحو 190 جنيها.

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1950 أعلى سعر

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجّل 1760 جنيها كحد أدني بدون مصنعية بفارق 190 جنيها دفعة واحدة عن أعلى سعر وهو 1950 جنيها.

وتراجع سعر الجرام اليوم الأحد عيار 24 : 2,034 جنيها دون مصنعية، فيما تراجع عيار 21 اليوم مقارنة بأعلى سعر ليسجّل 1,760 جنيها للجرام الواحد للبيع كأقل سعر مقارنة بـ 1950 جنيهًا للشراء في الأربعاء 11 يناير، كما سجّل أقل الأعيرة وهو عيار 12: 1,006 جنيهات للبيع ، وعيار 14 سجّل 1,173 جنيهًا للبيع.

ووصل سعر الذهب عيار 14: 1300 جنيه في وقت سابق، بينما سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم : 1,509 جنيهات للبيع، ولذك بعد إصدار الشهادات ذات العائد 25 % ببنكي الأهلي ومصر، كما تأثرت أسعار الأصفر برفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس.

اشتروا بسرعة

وكان نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، قد قبل عدة أيام نصيحة هامة للمواطنين في تصريحات تليفزيونية قائلا،:"أنصح المقبل على الزواج بشراء الذهب، لأنه قابل للزيادة، وأقول لهم روحوا اشتروا بسرعة".

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الذهب يستقر في محلات الصاغة بنهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب في محلات الصاغة يستقر بختام التعاملات

أسعار الذهب عالميًا

واستقرت العقود الفورية على المستوى العالمي للمعدن، لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,926.22 بعد 1,932 دولارا أمس، بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب الفورية استقرارا ملحوظًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,926.22 دولارًا .

أسعار الذهب في مصر

وعودة من جديد لمحلات الصاغة في مصر ، سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد تراجعا ، وسجّل الجرام عيار 24 : 2,034 جنيها بعد ما تخطى 2200 جنيه في وقت سابق بدون مصنعية.

واستقر سعر عيار 21 ليسجل 1,760 جنيها للبيع اليوم، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر2022، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر في نفس السنة.

الذهب

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وسجل عيار 24 مبلغ 2,034 جنيهًا للشراء بعد 2225 جنيهًا كحد أقصى، وسجل عيار 21 بين 1,760 - 1,780 جنيها بعد 1950 جنيها الأربعاء 11 يناير ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,509 جنيهات و 1,526 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويتطلع المقبلون على الزواج الى معرفة الأسعار يوميا ، وكذلك غالبية المصريين اللذين يرغبون في حفظ أموالهم، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1780 جنيها.

وكانت أسعار الذهب صعدت عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق بداية من فبرابر 2022 ، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو2022، ليتخطاه الأربعاء 11 يناير 2023 مسجلا أعلى مستوى محليا وهو 1950 جنيها.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر إلى 1780 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو 2022.

وكان سعر عيار 21 للجرام الواحد سجل في العام 2021 أقل من 1000 جنيه، حيث وصل 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما هبط ليسجل سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيهًا و750 جنيها في 31 مارس 2021.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويتطلع الشباب والتجار يوميًا إلى معرفة سعر الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الأحد ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1780 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأحد في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد : 2,034 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد عيار 21 : 1780 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 18 : 1,526 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 14 : 1,187 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 14240 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد عيار 24 : 1926 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

ويبحث الكثير عبر محركات البحث يوميا عن أسعار الذهب اليوم بالمصنعية والدمغة والتي تكون مختلفة من مكان لأخر، ويتوقف هذا الاختلاف على معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

الذهب

ويكون سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة متغيرا من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.