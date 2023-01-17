تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم بعد الشهادات الجديدة

استمرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ، في التراجع مقارنة بأسعار أمس الاثنين وكذلك الأربعاء الماضي 11 يناير 2023 التي سجلت الأعلى في تاريخها وهي 1950 جنيها لعيار 21 بدون مصنعية، بعد طرح شهادات الـ 25 % في بنكي مصر والأهلي.

هبوط الذهب

وشهد سعر الجنيه هبوطًا قدره 720 جنيها مقارنة بأسعار الخميس 15 ديسمبر حيث سجّل 15200 جنيه حينها، واليوم 14,480 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجّل 1,780 جنيها كحد أدني بدون مصنعية بفارق 170 جنيها دفعة واحدة عن أعلى سعر.

وسجل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 24 : 2,069 جنيها دون مصنعية، وهبط عيار 21 اليوم مقارنة بأعلى سعر ليسجّل 1,780 جنيها للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1950 جنيه للشراء في الأربعاء 11 يناير بفارق 170 جنيهًا، كما سجّل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 1,017 جنيهًا للبيع، وعيار 14 سجّل 1,187 جنيهات للبيع.

وكان سعر عيار 1 تخطى 1300 جنيه في وقت سابق، بينما سجّل سعر الجرام عيار 18: 1,526 جنيهًا للبيع، ولذك بعد إصدار الشهادات ذات العائد 25 % ببنكي الأهلي ومصر، كما تأثرت أسعار المعدن النفيس برفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس.

اشتروا بسرعة

وكان نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، قال في تصريحات تليفزيونية: "أنصح المقبل على الزواج بشراء الذهب، لأنه قابل للزيادة، وأقول لهم روحوا اشتروا بسرعة".

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أسعار الذهب عالميًا

وتراجع السعر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1915 دولارًا، بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب الفورية هبوطا ملحوظًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,915.36 دولارًا .

أسعار الذهب في مصر

وإلى محلات الصاغة المصرية ، سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تراجعا ، وسجّل الجرام عيار 24 : 2,069 بعد ما تخطى 2200 جنيه في وقت سابق بدون مصنعية.

واستقر سعر عيار 21 ليسجل 1,780 جنيهات للبيع اليوم، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر2022، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر في نفس السنة، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,551 جنيها للشراء، فيما وصل سعر الجرام عيار 14 : 1,207 جنيهات للشراء.

صندوق استثمار للذهب

وعن صندوق استثمار الذهب فأعلن عنه أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، في تصريحات سابقة لهن والتي اكد فيها أن البورصة بصدد إطلاق أول صندوق استثمار للذهب في مصر الشهر المقبل.

وأشار عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، في تصريحات متلفزة : "سيتم التداول بشكل منظم مختلف عن تداول الذهب بالصورة النمطية في السوق الحالية”.

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وسجل عيار 24 مبلغ 2,069 جنيهًا للشراء بعد 2225 جنيهًا كحد أقصى، وسجل عيار 21 بين 1,780 - 1,810 جنيهات بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,526 جنيها و 1,551 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويرغب الشباب المقبل على الزواج والمصريين بشكل عام يوميا بالتعرف على أسعار المعدن الأصفر مقارنة بالمعادن الأخرى ، وكذلك اللذين يرغبون في حفظ أموالهم، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1810 جنيهات.

وشهدت أسعار المعدن ارتفاعا عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق بداية من فبرابر 2022 ، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو2022، ليتخطاه الأربعاء 11 يناير 2023 مسجلا أعلى مستوى محليا وهو 1950 جنيها.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر إلى 1810 جنيهات اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو 2022.

يذكر أن سعر عيار 21 للجرام الواحد في العام 2021 أقل من 1000 جنيه، حيث سجل 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما هبط ليسجل سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيهًا و750 جنيها في 31 مارس 2021.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويهتم الراغبين في حفظ أموالهم والمستثمرين والشباب والتجار يوميًا بمعرفة سعر الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الثلاثاء ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1810 جنيهات للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء : 2,069 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء عيار 21 : 1810 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18 : 1,551 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 : 1,207 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 14480 جنيهًا

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1915 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالمصنعية فتكون مختلفة، ويعود هذا التغير لاختلاف معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

الذهب

ويعتبر سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة اليوم محل اهتمام من الكثير ، والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.