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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لو معاك فلوس| التموين تنصح بشراء الذهب بعد تسجيله انخفاضا جديدا

الذهب
الذهب

أكد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب ، أن سعر الذهب في مصر ليس بمعزل عن السوق العالمي، منوها بأن سعر الذهب يتوقف على سعر الجنيه الذهب أمام سلة العملات، وكذلك العرض والطلب.

وتابع مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن  سعر الذهب  قابل متغير على مدار اليوم، ويبدأ بسعر وينتهي بسعر في نفس اليوم، ناصحا المواطنين بشراء الذهب لأنه مصدر قيمة مرتفع ، واحتياطي استراتيجي للأفراد، والاستراتيجي. 

سعر الذهب اليوم 

الحق الفرصة.. صناعة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. اعرف سعر عيار 21

وأشار مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إلى أنه يوجه رسالة مهمة لـ المواطنين، قائلا :" اشتري المشغولات، وبلاش السبائك، لأن المصنعية أصبحت واحدة، فى المشغولات والجنيه الذهب والسبائك".

أسعار الذهب اليوم الأثنين 16 يناير

 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين عيار 21 : 1825 جنيهًا للشراء، سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 18 حوالي 1,564 جنيهًا،  سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14 : 1,217 جنيهًا.

أسعار الذهب أمس الأحد 15-1-2023

وفي السياق نفسه سجلت أسعار الذهب، أمس الأحد، الموافق 15-1-2023، عيار 24 بيع 2,057 شراء 2,080 جنيه، و عيار 22 بيع 1,886 شراء 1,907 جنيه، و عيار 21 بيع 1,800 شراء 1,820 جنيه، وعيار 18 بيع 1,543 شراء 1,560 جنيه،  عيار 14 بيع 1,200 شراء 1,213 جنيه.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم


وتعتبر أسعار المشغولات الذهبية اليوم الاثنين بالمصنعية مختلفة، ويعود هذا التغير لاختلاف معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

البنوك السويسرية العالمية تتوقع تخطي سعر أوقية الذهب
 

وتابع أن أحد البنوك السويسرية العالمية توقع تخطي سعر أوقية الذهب في 2023 حاجز 3 آلاف دولار، لكني أتوقع أنه لن يتخطى 2500 دولار للأوقية.

الذهب التموين سعر الذهب مستشار وزير التموين ناجي فرج مستشار وزير التموين

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