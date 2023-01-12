انخفاض في عيار 21 الآن|الذهب يتراجع بقوة بعد تخطيه 2000 جنيه أمس

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بشكل كبير مقارنة بأسعار الأمس الأربعاء 11 يناير 2023 التي سجلت الأعلى في تاريخها وهي 1950 جنيها لعيار 21 بدون مصنعية ، فيما تخطى الـ2000 جنيه بالمصنعية.

وعاد سعر الجرام عيار 21 ليسجّل أقل من 1,775 جنيهًا مرة أخرى كحد أدني بدون مصنعية بفارق 175 جنيها دفعة واحدة.

هبوط الجنيه الذهب

وشهد سعر الجنيه الذهب هبوطًا قدره 520 جنيهًا مقارنة بأسعار الخميس 15 ديسمبر ، حيث سجّل 15200 جنيه حينها، واليوم 14600 جنيه.

وهبط عيار 21 اليوم مقارنة بأعلى سعر ليسجّل 1,775 جنيهًا للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1950 جنيه للشراء أمس الأربعاء 11 يناير بفارق 175 جنيهًا، كما سجّل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 1,014 جنيهًا للبيع، وعيار 14 سجّل 1,183 جنيهًا للبيع.

وسجّل سعر عيار 14 : 1,157 جنيها للشراء مجددًا بعد ما تخطى 1300 جنيه في وقت سابق، بينما سجّل سعر الجرام عيار 18 إلى 1,470 جنيهًا، ولذك بعد إصدار الشهادات ذات العائد 25 % ببنكي الأهلي ومصر.

كما تأثرت أسعار المعدن النفيس برفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس.

اشتروا الذهب بسرعة

من جانبه قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات تليفزيونية أمس: "أنصح المقبل على الزواج بشراء الذهب، لأنه قابل للزيادة، وأقول لهم روحوا اشتروا بسرعة".

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أسعار الذهب عالميًا

وشهد السعر على المستوى العالمي استقرارًا لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1876 دولارًا، بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب استقرارًا ملحوظًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,876.91 دولارًا .

أسعار الذهب في مصر

وفي سوق الصاغة المصرية ، سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس تراجعا ، وسجّل الجرام عيار 24 : 1,960 جنيهًا للبيع بعد ما تخطى 2200 في وقت سابق بدون مصنعية.

واستقر سعر عيار 21 ليسجل 1,775 جنيها للبيع اليوم، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر2022، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر في نفس السنة، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,564 جنيها للشراء، فيما وصل سعر الجرام عيار 14 : 1,217 جنيها للشراء.

صندوق استثمار للذهب

وكان أعلن أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة بصدد إطلاق أول صندوق استثمار للذهب في مصر الشهر المقبل.

وتابع أبو السعد خلال تصريحات تليفزيونية: "سيتم التداول بشكل منظم مختلف عن تداول الذهب بالصورة النمطية في السوق الحالية”.

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وشهد سعر عيار 21 استقرارا، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,983 جنيهًا للشراء بعد 2225 جنيهًا كحد أقصى، وسجل عيار 21 بين 1775- 1,825 جنيهًا بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,521 جنيها و 1,564 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم المقبلين على الزواج والمصريين بشكل عام يوميا بالتعرف على أسعار المعدن الثمين مقارنة بالمعادن الأخرى ، وكذلك الكثير اللذين يرغبون في حفظ أموالهم، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1775 جنيها.

وارتفع أسعار المعدن النفيس عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو2022، ليتخطاه أمس الأربعاء 11 يناير 2023 مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1950 جنيها.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1825 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو 2022.

وكان سعر عيار 21 للجرام الواحد في العام 2021 أقل من 1000 جنيه، حيث سجل 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما هبط ليسجل سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيهًا و750 جنيها في 31 مارس 2021.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

يبحث الكثير من المستثمرين والتجار يوميًا عن الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الخميس، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1825 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الخميس في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس : 2,086 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس عيار 21 : 1825 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 18 : 1,564 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 14 : 1,217 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 14600 جنيهًا

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس عيار 24 : 1876 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار المشغولات الذهبية اليوم الخميس بالمصنعية فهي تكون مختلفة من منطقة إلى أخرى، ويعود هذا التغير لاختلاف معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

الذهب

ويتطلع المهتمون بشراء أعيرة الذهب المختلفة في مصر، إلى معرفة سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة اليوم، والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.