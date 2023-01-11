اشتروا بسرعة نزل 520 جنيهًا| تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار الأمس وكذلك أسعار الخميس 15 ديسمبر، إذ عاد سعر الجرام عيار 14 ليسجّل أقل من 1150 جنيهًا للبيع مرة أخرى بعد ما تخطى 1300 في وقت سابق.

هبوط الجنيه الذهب

وشهد سعر الجنيه الذهب هبوطًا قدره 520 جنيهًا مقارنة بأسعار أول أمس الاثنين، حيث سجّل 14400 جنيه حينها، واليوم 13,880 جنيهًا.

وهبط عيار 21 اليوم مقارنة بأعلى سعر ليسجّل 1,715 جنيهًا للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس 15 ديسمبر بفارق 185 جنيهًا، كما سجّل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 980 جنيهًا للبيع، وعيار 14 سجّل 1,143 جنيهًا للبيع.

وسجّل سعر عيار 14 : 1,157 جنيها للشراء مجددًا بعد ما تخطى 1300 جنيه في وقت سابق، بينما سجّل سعر الجرام عيار 18 إلى 1,470 جنيهًا، ولذك بعد إصدار الشهادات ذات العائد 25 % ببنكي الأهلي ومصر.

كما تأثرت أسعار المعدن النفيس برفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس.

اشتروا بسرعة

من جانبه قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات تليفزيونية أمس: "أنصح المقبل على الزواج بشراء الذهب، لأنه قابل للزيادة، وأقول لهم روحوا اشتروا بسرعة".

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أسعار الذهب عالميًا

وشهد السعر على المستوى العالمي استقرارًا لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1877 دولارًا، بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب استقرارًا ملحوظًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,877.83 دولارًا .

أسعار الذهب في مصر

وفي سوق الصاغة المصرية ، سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء استقرارًا، وسجّل الجرام عيار 24 : 1,960 جنيهًا للبيع بعد ما تخطى 2140 في وقت سابق بدون مصنعية.

واستقر سعر عيار 21 ليسجل 1,715 جنيها للبيع اليوم ، وذلك بعد انخفاض وصل إلى 1695 في التعاملات المسائية أمس، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر2022، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر في نفس السنة، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,487 جنيها للشراء، فيما وصل سعر الجرام عيار 14 : 1,157 جنيها للشراء.

صندوق استثمار للذهب

وهبطت أسعار الذهب بعدما أعلن أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة بصدد إطلاق أول صندوق استثمار للذهب في مصر الشهر المقبل.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية: "سيتم التداول بشكل منظم مختلف عن تداول الذهب بالصورة النمطية في السوق الحالية”.

الذهب

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وشهد سعر عيار 21 استقرارا، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,983 جنيهًا للشراء بعد 2,143 جنيهًا كحد أقصى، وسجل عيار 21 بين 1715- 1,735 جنيهًا بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,470 جنيها و 1,487 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويرغب الكثير من المقبلين على الزواج بشكل يومي في التعرف على أسعار المعدن الثمين مقارنة بالمعادن الأخرى ، وكذلك الكثير اللذين يرغبون في حفظ أموالهم، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1735 جنيها.

وارتفع أسعار المعدن النفيس عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو2022، ليتخطاه الخميس 15 ديسمبر 2022 مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيه.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1735 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو 2022.

وسجّل سعر عيار 21 للجرام الواحد في العام 2021 أقل من 1000 جنيه، حيث سجل 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما هبط ليسجل سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيهًا و750 جنيها في 31 مارس 2021.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

يبحث الكثير من المصريين ومنهم المستثمرين والتجار يوميًا عن الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الأربعاء ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1735 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأربعاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء : 1,983 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء عيار 21 : 1,735 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 18 : 1,487 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 14 : 1,157 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 13,880 جنيهًا

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء عيار 24 : 1877 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار المعدن الأكثر جاذبية اليوم الأربعاء بالمصنعية فهي تكون مختلفة من منطقة إلى أخرى ، ويعود هذا التغير لاختلاف معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

الذهب

أما المهتمون بالشراء في مصر فيرغبون في معرفة سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة اليوم، والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.