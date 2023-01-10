حدث ليلا | تراجع أسعار الذهب اليوم .. الأهلي يسقط أمام عبد الله السعيد .. وثائق سرية تثير أزمة في أمريكا

يقدم لكم موقع صدي البلد الاخباري العديد من الأخبار المهمة التي حدثت خلال الساعات الاولي من صباح اليوم الثلاثاء 10-1-2023 ولعل أبرزها: أسعار الذهب، وكذلك أزمة الأهلي مع عبدالله السعيد، وحل مشكلة فتوح وعبدالله جمعه مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

ابرز احداث الساعات الاولي من الثلاثاء 10-1-2023

440 جنيها في يوم واحد| تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ، مقارنة بأسعار الأمس وكذلك أسعار الخميس 15 ديسمبر، إذ عاد سعر الجرام عيار 14 ليسجل أقل من 1150 جنيها للبيع مرة أخرى بعدما تخطى 1300 في وقت سابق.

باب الجنة.. علي جمعة: النبي فتحه على مصراعيه بـ7 أعمال فاغتنمها

يعد مجرد الوصول إلى باب الجنة حلمًا وأمنية وطمعًا لدى البعض ، أما كيفية فتح باب الجنة فهذه درجة أعلى من الآمال، التي يتوق لها الجميع، وحيث إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - دائمًا ما يرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح في الدنيا والآخرة ، فقد أخبرنا وأوصانا بسبعة أعمال تفتح باب الجنة على مصراعيه ، فنفوز بنعيمها.

رئيس المكسيك يحرج بايدن.. والأخير يرد

طالب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور نظيره الأمريكي جو بايدن بأن تنهي الولايات المتحدة "ازدراءها" لأمريكا اللاتينية، في موقف صورته وسائل الاعلام اللاتينية بأنه احراجا للرئيس الزائر لـ مكسيكوسيتي

المتحدث باسم يعقوبو يوضح تفاصيل فشل انتقاله إلى الأهلي

تحدث أجيكوم بلانسكون المتحدث الإعلامي للاعب الغاني عبد العزيز يعقوبو عن تفاصيل فشل اتمام صفقة انتقال المهاجم الشاب إلى النادي الأهلي.

صدمة.. الزمالك مهدد بوقف القيد من جديد لمدة 3 فترات

تحدث سليم بولصنام، محامي نادي الأفريقي التونسي، عن تطورات أزمة الغرامة الموقعة على الزمالك بشأن حق رعاية سيف الجزيري لاعب الزمالك الحالي.

حقيقة فشل الأهلي في قيد الصفقات الجديدة بقائمة كأس العالم للأندية

كشف مصدر داخل الأهلي، حقيقة فشل النادي بقيد الصفقات الجديدة للفريق في قائمة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في بداية شهر فبراير المقبل حتى الحادي عشر نفس الشهر.



ماذا تفعل إذا استيقظت في الليل على حلم مخيف؟.. بـ3 أشياء تنجو

يعد سؤال ماذا تفعل إذا استيقظت في الليل على حلم مخيف ؟ من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثيرون، خاصة وأن الأحلام ودلالاتها من أكثر ما يؤرقهم وينغص صفو حياتهم، وحيث إنه لا استثناء لأحدنا من الكوابيس المفزعة ، وبالتالي فمعرفة ماذا تفعل إذا استيقظت في الليل على حلم مخيف ؟، تعد مطلبًا جماعيًا تهمنا ككل .

لهذا السبب .. مرتضى منصور يمنح الإسماعيلي لاعبين مجانا

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، منح الإسماعيلي لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بالمجان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، لمساعدة الدراويش، على الخروج من كبوته.



عاجل.. نتيجة تحاليل فتوح وعبد الله جمعة بشأن المنشطات

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أجرت تحليلاً لعبدالله جمعة وأحمد فتوح، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والعينات جاءت سلبية وتم إغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

العثور على وثائق سرية لدى بايدن تتعلق بـ باراك أوباما

أعلن البيت الأبيض أن وزارة العدل الأمريكية تراجع وثائق يحتمل أن تكون سرية عثر عليها في مركز الرئيس الحالي جو بايدن تعود لفترة عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.



بيان رسمي.. إدارة الإسماعيلي تعلن تقديم استقالة المجلس لوزير الرياضة

أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، بيانًا رسميًا؛ للكشف عن تفاصيل تقدمهم باستقالة جماعية، عقب تدهور نتائج الفريق الأول لكرة القدم مؤخرًا.



الصحة ترد على ظهور فيروس جديد: المتحورات أمر طبيعي وتنصح بهذا الأمر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن ما يتردد عبر التواصل الاجتماعي بشأن ظهور متحورات "أوميكرون" غير دقيق، مشيرا إلى أن هناك 20 متحورا من أوميكرون، ولكن لا يوجد منها ما هو خطير.



كواليس مثيرة| مصيلحي يكشف تفاصيل انتقال مروان عطية للأهلي.. وموقف عرض الزمالك

كشف محمد مصليحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، كواليس انتقال مروان عطية لاعب وسط فريقه إلى صفوف الأهلي.

السعودية: السماح لأي زائر بأداء العمرة في أي وقت من العام

أعلن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، السماح لأي زائر للمملكة بأداء العمرة في أي وقت من العام.



مخزون آمن من السلع التموينية.. تموين الأقصر: السكر بـ10.5 جنيه والزيت بـ25

أكد تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن 77% من سكان المحافظة يستفيدون من منظومة الدعم التمويني .

عبد الله السعيد يهزم الأهلي.. حكم جديد يقلب الطاولة على مجلس الخطيب

رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية، طعن النادي الأهلي بعدم اختصاص المحكمة الرياضية "كاس" بنظر قضية عبد الله السعيد لاعب بيراميدز؛ وبذلك يستمر نظر القضية أمام المحكمة الرياضية.

مرتضى منصور يعلن حل أزمة أحمد فتوح ويكشف مصير إستاد الزمالك

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على مشكلة أحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، مشيرًا أن حلم الاستاد اقترب.

كواليس مثيرة لجلسة مرتضى منصور مع فتوح في الزمالك.. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس جلسة مرتضى منصور، رئيس الزمالك، مع أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي.



أول تعليق من الفنان أحمد السعدني على أخبار وفاة والده

علق الفنان أحمد السعدني على شائعات وفاة والده، الفنان صلاح السعدني.

بفرمان من الخطيب.. مسئول الأهلي يحسم موقف كهربا.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، طلب من المسئولين متابعة "سيستم الفيفا" بشأن موقف محمود عبد المنعم كهربا ورفع الايقاف عنه من عدمه مساء الأربعاء القادم.



مفاجأة.. صفقة الأهلي المرفوضة معروضة على الزمالك .. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن المهاجم الغاني عزيز يعقوبو لاعب فريق ريو آفي البرتغالي، معروض على نادي الزمالك لضمه في الميركاتو الشتوي الجاري، بعد فشل انتقاله إلى الأهلي مؤخرا.

مفاجأة .. موعد دخول الأهلي في أزمة فتوح وعبدالله جمعة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أحمد فتوح لاعب الزمالك ونجم منتخب مصر، عقد جلسة مع مسئولي ناديه لإنهاء الأزمة، كما رفض اللاعب تصوير أي فيديو خلال اجتماعه مع إدارة النادي.

إلغاء قرار الحجز | عاجل .. عبدالله السعيد يصفع الأهلي

كشف محامي عبدالله السعيد عن مفاجآت جديدة بخصوص أزمة لاعبه والنادي الأهلي.