بفرمان من الخطيب.. مسئول الأهلي يحسم موقف كهربا.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، طلب من المسئولين متابعة "سيستم الفيفا" بشأن موقف محمود عبد المنعم كهربا ورفع الايقاف عنه من عدمه مساء الأربعاء القادم.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، أن الخطيب يتابع أيضا ملف كهربا خلال الأيام القادمة، والذي يترقب موقفه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف:" مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اجتمع مع الصفقات الجديدة خالد عبدالفتاح ومحمد الضاوي".

وواصل: "كولر طالب الضاوي وخالد عبد الفتاح ببذل قصارى جهدهم، وأكد لهم أن اللعب للأهلي شئ مختلف، وأن الفوز هو اللغة الوحيدة التي يعرفها النادي، وطالبهم بالقتال في التدريبات والمباريات القادمة".