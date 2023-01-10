السعودية: السماح لأي زائر بأداء العمرة في أي وقت من العام

أعلن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، السماح لأي زائر للمملكة بأداء العمرة في أي وقت من العام.

وأشار الربيعة- على هامش فعاليات تدشين مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 1444/ 2023- إلى أنه تم تخفيض تكلفة التأمين على المعتمرين من 235 ريالاً إلى 88 ريالاً، بنسبة 63%، وسيبدأ العمل بها من اليوم الثلاثاء 10 يناير.

وتابع: "كما تم تخفيض تكلفة التأمين للحجاج من 109 ريالات إلى 29 ريالاً بنسبة 73%"، مشيراً إلى أن أي شخص قادم إلى المملكة بتأشيرة عمرة؛ يمكنه زيارة أي مدينة في المملكة، وكذلك أي زائر للمملكة؛ متاح له أداء العمرة في أي وقت.

وشدَّد الربيعة، على حرص وزارة الحج والعمرة على تجويد وتطوير جميع الخدمات والحلول المُقدمة للحجاج والمعتمرين؛ من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات في منظومة الحج والعمرة.

ولفت إلى أن تجمع الجهات المشرفة على شؤون الحجاج والمعتمرين في دول العالم الإسلامي، والتبكير في توقيع اتفاقيات الحج؛ دليلٌ على الحرص والعمل المستمرين لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين بيسر وسهولة، بالشراكة مع الجهات المعنية من 70 جهة.

وافتتحَ الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة- بحضور الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في جدة اليوم ، مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج" 2023، في نسخته الثانية، بمشاركة 81 متحدثًا من القطاعين العام والخاص من داخل المملكة وخارجها، ومشاركة وفود رفيعة المستوى من وزراء الشؤون الدينية، ورؤساء بعثات الحج والهيئات العليا من أكثر من 57 دولة.

وألقى وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، كلمة رحب فيها بجموع الحضور المشاركة ، مؤكدًا أن خدمة ضيوف الرحمن من جميع بلدان العالم أولوية قصوى، والتزام تاريخي أصيل، وشرف عظيم تفتخر به حكومة خادمِ الحرمين الشريفين ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة ويسر ضمن رحلة إيمانية ثرية مرقمنة الخدمات.

وقال: " أزف إليكم بشارتين في هذا اللقاء؛ الأولى: عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة بدون أي قيود على العمر، والثانية: السماح لأي بعثة حج من أي مكان في العالم التعامل مع أي شركة مرخصة تحقق المتطلبات التي يحتاجها حجاج تلك الدول، وذلك بهدف التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة التأمين على المعتمرين من 235 ريالاً إلى 88 ريالاً، وذلك بنسبة 63٪ ، وسوف يبدأ العمل بها من يوم غدٍ (اليوم الثلاثاء)، وكذلك تخفيض تكلفة التأمين للحجاج من 109 ريالات إلى 29 ريالاً بنسبة 73٪ .مشيراً إلى أن أي قادم للمملكة بتأشيرة عمرة يمكنه زيارة أي مدينة في المملكة، وكذلك أي زائر للمملكة متاح له أداء العمرة في أي وقت.

وشدَّد الربيعة على حرص وزارة الحج والعمرة على تجويد وتطوير جميع الخدمات والحلول المُقدمة للحجاج والمعتمرين من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات في منظومة الحج والعمرة، لافتًا النظر إلى أن تجمع الجهات المشرفة على شؤون الحجاج والمعتمرين في دول العالم الإسلامي، والتبكير في توقيع اتفاقيات الحج؛ دليلٌ على الحرص والعمل المستمرين لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين بيسر وسهولة، بالشراكة مع الجهات المعنية من 70 جهة.

وبعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً يبرز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وعقب ذلك أطلق أميرا منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبادرة صُنع في مكة والمدينة.

وفي ختام الحفل كرَّم الأمير خالد الفيصل الرعاة وشركاء النجاح ، ومن ثم التقطت الصور التذكارية له مع الوفود المشاركة من الوزراء ورؤساء البعثات.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة و أمير منطقة المدينة المنورة، قد تجولا في أرجاء معرض "إكسبو الحج"، يرافقهما وزير الحج والعمرة ، وعددٌ من المسؤولين من داخل المملكة وخارجها.

أعلنت وزارة الحج والعمرة بـ المملكة العربية السعودية عن إتاحة التسجيل المبكر للحجاج و لأول مرة تم السماح للمرأة التسجيل للحج من دون وجود محرم لها عبر موقع الرسمي للوزارة وتطبيق "نسك"، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري.

وسيكون الحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام لعمر الحجاج 12 عامًا، مع أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج، وكذلك وجود "هوية وطنية" للمواطنين، أو "هوية مقيم" للمقيمين بالمملكة سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة.

وتضمنت الآلية التي أعلنتها الوزارة؛ التسجيل عبر الرابط والمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، مع مراعاة الاشتراطات التالية: "أن تكون الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما، ويشترط التحصين بأنواعه الثلاثة (محصن - محصن جرعة واحدة - محصن متعاف"، والخلو من الأمراض المزمنة".

وأتاحت الوزارة التسجيل للمقيمين من داخل المملكة والمواطنين السعوديين، ممن لم يسبق لهم الحج خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، كما أكدت وزارة الحج والعمرة أن تسجيل الراغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل دون محرم "مع عصبة النساء".