إنطلاق مؤتمر "إكسبو الحج" في السعودية بمشاركة 57 دولة

افتتح الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة والأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "اكسبو الحج" 2023 في نسخته الثانية، والذي تحتضنه محافظة جدة بمشاركة 81 متحدثًا من القطاعين العام والخاص من داخل المملكة وخارجها، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من أصحاب المعالي وزراء الشؤون الدينية، ورؤساء بعثات الحج والهيئات العليا من أكثر من 57 دولة.

ورحب وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في كلمته خلال افتتاح "اكسبو الحج"، بالخبراء والمختصين والمهتمين بشؤون الحج والعمرة، مؤكدًا أن خدمة ضيوف الرحمن من جميع بلدان العالم أولوية قصوى، والتزام تاريخي أصيل، وشرف عظيم تفتخر به حكومة خادم الحرمين الشريفين ، ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة ويسر ضمن رحلة إيمانية ثرية مرقمنة الخدمات.

وشدد الربيعة على حرص وزارة الحج والعمرة على تجويد وتطوير كافة الخدمات والحلول المُقدمة للحجاج والمعتمرين من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات في منظومة الحج والعمرة، لافتًا إلى أن تجمع الجهات المشرفة على شؤون الحجاج والمعتمرين في دول العالم الإسلامي، والتبكير في توقيع اتفاقيات الحج دليلًا على الحرص والعمل المستمرين لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين بيسر وسهولة بالشراكة مع الجهات المعنية من 70 جهة.

وزار أميرا منطقتي منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، معرض "اكسبو الحج"، برفقة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، و وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، و رئيس عام شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات أمين عام لجنة الحج العليا الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد عبدالكريم الخريجي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

وشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدة جهات، منها: "هيئة الأوقاف العامة"، "الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات"، و"مجمع الملك سلمان للغة العربية"، و"الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس"، و"لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية"، لتقديم عدد من الخدمات وتبادل الخبرات، كما جرى توقيع أكثر من 57 اتفاقية لخدمات الحج مع جميع الدول الإسلامية تتضمن أعداد الحجاج والخطة المخصصة لمنافذ القدوم، والتعليمات الصحية والإجرائية.

ويناقش الخبراء والمتخصصون المشاركين في "اكسبو الحج" سُبل وضع خارطة طريق لتعزيز وإثراء رحلة الحج من خلال 10 جلسات رئيسية، و13 جلسة حوارية، وجلسات "حج توك" "Hajj Talk”، و36 ورشة عمل، علاوة على العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، مثل: المعرض الإسلامي، منطقة "تحدي الحج والعمرة"، منطقة الشركات الناشئة، خلال الفترة من 16 – 19 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 9 – 12 يناير 2023.

ويهدف "اكسبو الحج" لبناء منظومة مُتكاملة ومُستدامة تُسهم في تطوير تجربة ضيوف الرحمن بالاستفادة من أفكار ورؤى المختصين، واستشراف التوجهات المستقبلية، وتطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات المحلية والدولية بما يثري تجربة ضيوف الرحمن، وإشراك المبتكرين ورواد الأعمال لتعزيز جودة الخدمات المُقدمة في الحج، واستعراض جهود المملكة في تعزيز استدامة تطور الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن.