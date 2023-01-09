خطوات وأسعار وكيفية التسجيل في موسم الحج 2023

يبحث عدد كبير من الراغبين في اداء مناسك الحج لعام 2023 من داخل المملكة العربية السعودية، في معرفة طرق الحجز والشروط والاسعار وطرق السداد، والتي يبدء الحجز في الموسم الجاري إلكترونيًا.

ويرغب المواطنين في معرفة كل التفاصيل الخاصة بموسم الحج 2023 وما يتعلق به من خطوات التسجيل لموسم حج 1444/ 2023، والتي تتم من خطوات سهله وبسيطه.

يمكن الحجز لموسم الحج 2023 من خلال موقع الوزارة من خلال الينك التالي:-

https://www.haj.gov.sa/

موسم الحج 2023

- تطبيق نُسك للهواتف والذي سيكون دليل رسمي لمكه المكرمة والمدينة المنورة ويمكن تنزيلة من الرابط التالي:

https://www.nusuk.sa/ar

تطبيق نُسك دليل الحج والعمرة



خطوات التسجيل في موسم الحج 2023



ويمكن التسجيل الكترونيا في موسم الحج 2023، باتباع خطوات التسجيل كالتالي:-

- اختيار إنشاء حجز جديد

-اختيار الحجز من خدمات الحج في حال الحجز من خلال تطبيق نُسك.

-الموافقة على الشروط والأحكام المتعلقة بموسم الحج 2023.

- وبعدها يتيح الموقع أو التطبيق الإلكتروني الاطلاع على الباقات الخاصة بـ اسعار وتفاصيلها.

- يتم إضافة مرافق (مواطن أو مقيم) .

-إضافة محرم للمرأة (الزوج- الأخ- الأب- الابن) وكلاهما اختياري.

- اختيار باقة الحج المناسبة.

- إدخال بيانات الحساب البنكي والذي سيتم سحب تكلفة الحج منه.

- اختيار طريقة السداد بين دفعة كاملة أو دفع جزئي.

- إتمام الحجز باستلام رسالة نصية على الهاتف.

- ظهور معلومات الحجز على لوحة المستخدم.



أسعار موسم الحج 2023



أسعار الحج 2023 من الجوانب التي تحظى بتساؤل واهتمام من قبل الأشخاص المقدمين على التسجيل في الحج 2023، فيتسائلوا عن سعر الحج 2023 وباقات الحج المتاحة،

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن اسعار باقات الحج 2023، والتي تشمل 4 اختيارات وجائت كالتالي:-

- الباقة الأولى

تبدأ من 10.596 ريال سعودي، كما تشمل السكن والإعاشة في منى وعرفات ومزدلفة.

- الباقة الثانية

تبدأ من 8.092 ريال سعودي، وتشمل السكن والإعاشة في منى وعرفات ومزدلفة.

- الباقة الثالثة

تبدأ من 13150 ريال سعودي، وتشمل السكن والإعاشة في منى وعرفات ومزدلفة.

- الباقة الرابعة “الاقتصادية”

تبدأ من 3984 ريال سعودي وتشمل السكن والإعاشة في مكة المكرمة وعرفات ومزدلفة.

تسهيلات موسم الحج 2023

أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية في سبتمبر الماضي المنصة الحكومية الموحدة "نسك" لتكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، بالمميزات التالية:-

- معرفة أوقات الذروة والزحام

- الخدمات الصحية

- العروض والأنشطة

- الخرائط التفاعلية

- الخدمات بعدة لغات

- ترشد المنصة الحجاج والمعتمرين نحو الأماكن المقدسة

- تسهل إجراءات التسجيل

- السماح للنساء بأداء فريضة الحج هذا العام دون محرم

-يمكن للمرأة أداء فريضة الحج دون محرم، وضمن عصبة من النساء.