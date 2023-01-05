هل يجوز للمرأة الحج بدون محرم ؟ السعودية تسمح والإفتاء توافق بشرط

هل يجوز الذهاب إلى الحج بدون محرم ؟ .. سؤال تبحث الكثير من النساء عن إجابته خاصة بعد قرارات وزارة الحج والعمرة السعودية الجديدة، والتي أعلنت اليوم بشكل رسمي الموافقة على الحج بدون محرم للمرأة .

وأعلنت اليوم الخميس وزارة الحج والعمرة بـ المملكة العربية السعودية، عن إتاحة التسجيل المبكر للحجاج ولأول مرة تم السماح للمرأة التسجيل للحج من دون وجود محرم لها عبر موقع الرسمي للوزارة وتطبيق نسك، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري، وسمحت الشروط للمرأة التسجيل دون محرم، وتضمنت الضوابط أن يستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.

هل يجوز الحج بدون محرم؟

التساؤلات عديدة ومستمرة ومؤخراً سمحت السعودية للنساء بإمكانية إجراء الحج بدون محرم وهو ما قررت تطبيقه خلال الحج هذا العام ، حيث أعلنت السعودية عن إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة وتطبيق "نسك"؛ للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري 1444هجرياً .

أما حكم الإفتاء في حج المرأة بدون محرم ، حيث أجابت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية على موقعها الرسمي على سؤال هل يجوز الذهاب إلى الحج بدون محرم ؟ ، حيث أكدت أنه يجوز سفر المرأة بدون محرم بشرط الإطمئنان على أمانها .

وأكدت دار الإفتاء المصرية في حكم حج المرأة بدون محرم ، يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم بشرط اطمئنانها على الأمان في سفرها وإقامتها وعودتها، وعدم تعرضها لمضايقات في شخصها أو دينها.

لا يشترط المحرم في حج هذا العام

أكد نائب وزير الحج والعمرة بوزارة الحج والعمرة في السعودية الدكتور عبد الفتاح مشاط، أنه يمكن للمرأة أداء فريضة الحج دون محرم لهذا العام الهجري 1444.

وقال في تصريحات لـ «الإخبارية» السعودية: لا يُشترط المحرم في حج هذا العام، وأنه يمكن للمرأة أداء فريضة الحج دون محرم، وضمن عصبة من النساء، وذلك خلال موسم الحج هذا العام 1444هـ.

وأضاف أنه من المقرر إطلاق فرصة لأداء أكبر عدد من المقيمين مناسك الحج، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لسن حجاج الداخل هذا العام 12 عامًا.

باقات الحج 1444

كما أوضحت وزارة الحج والعمرة في السعودية، في بيان صحفي اليوم، أن باقات الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة تأتي ضمن 4 فئات متنوعة وبأسعار مناسبة:

سعر الباقة الأولى 9214 ريالاً.

سجل سعر الباقة الثانية 7037 ريالاً.

جاء سعر الباقة الثالثة 11.435 ريالاً.

أما الباقة الرابعة فهي الباقة الاقتصادية، وجاء سعرها 3465 ريالاً. وذلك امتدادًا للجهود المبذُولة لرفع جودة الخدمات وتلبية رغبات الحجاج عبر إيجاد حلول وخيارات تناسب تطلعاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى تنويع إمكانية الدفع إما بدفع كامل المبلغ أو عبر الدفع الجزئي على 3 دفعات.