صحف الكويت .. السماح للنساء داخل السعودية بأداء مناسك الحج دون محرم.. وبايدن يؤكد: الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى "مرتفع جديد"

السيسي: مشروعات الصعيد تكلفت 7 تريليونات جنيه

تحركات أمريكية جديدة في تايوان.. وتحذيرات غربية من "سيناريو أوكرانيا"

مكارثي يخسر 11 محاولة في سباق رئاسة "النواب الأمريكي"

واشنطن وبرلين تتفقان على تزويد أوكرانيا بـ"الباتريوت" والمدرعات

مجلس الأمن يدعو للحفاظ على الوضع القائم في الأقصى

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إنه سيوفر الدعم لأفكار شباب سوهاج، لتحويلها إلى مشروعات عملاقة، موضحا أن نصف المشروعات هناك جرى تنفيذها بعيدا عن حياة كريمة، والنصف الآخر يدخل ضمن حياة كريمة، وما تم صرفه حتى الآن وصل إلى 7 تريليونات جنيه، وهو رقم متواضع جدا أمام الحلم الذي تسعى الدولة لتحقيقه للمواطنين.

وأضاف، أنه تناول الإفطار امس مع أهالي قرية أبودومة، وقلت لهم إن أمامنا أحلاما كثيرة لنحققها، موضحا أن أحد الحضور قال له إن الصعيد مهمش ومنسي، لكن هذا غير صحيح، الصعيد لم يكن مهمشا، لكن الموارد لم تكن كافية، وهو ما تغير الآن وبدأت الدولة تنمية الصعيد.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن أعضاء مجلس الأمن الدولي عبروا عن قلقهم يوم الخميس، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى، بعد أيام من اقتحامه من قبل وزير الأمن الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير.

ودعا رياض منصور، المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى "اتخاذ إجراء"، وهي خطوة غير مرجحة بالنظر إلى أن الولايات المتحدة تحمي إسرائيل عادة ويمكنها استخدام حق النقض (الفيتو) في المجلس.

وأشارت "الأنباء" إلى أن نائب وزير الحج والعمرة السعودي، عبدالفتاح مشاط، أعلن بلاده سمحت للنساء بأداء مناسك الحج هذا العام من دون اشتراط وجود محرم، كونه "يمكن للمرأة أداء المناسك ضمن عصبة (مجموعة) من النساء".

ولا يزال بإمكان الراغبات بأداء الحج من داخل المملكة، الحضور برفقة محرم، حيث تم استثناء المحرم من شروط التسجيل التي تضمنت أن يكون الحد الأدنى للتسجيل هو 12عامًا مع أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج.

دوليًا، نقلت صحيفة "القبس" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن اقتصاد بلاده يشهد "نقاطا مضيئة حقا" بعد سنوات قليلة قاسية ويتجه إلى "مرتفع جديد"، في وصف على ما يبدو لنمو مستقر وأبطأ يتوقعه المسؤولون بالبيت الأبيض.

وقال بايدن لحكومته إنه يتوقع استثمارات عامة وخاصة بقيمة 3.5 تريليون دولار في قطاعي الصناعات التحويلية والتكنولوجيا خلال السنوات العشر المقبلة مما سيعزز الاقتصاد وآفاق الشركات والعاملين الأمريكيين.

وقالت "الوطن" إن سفينة حربية أمريكية، أبحرت عبر مضيق تايوان، بالتزامن مع الإعلان عن محادثات تجارية جديدة بين واشنطن وتايبيه، ووسط تحذيرات غربية من تكرار الصين لسيناريو الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الجيش الأميركي في بيان، إنَّ المدمرة "تشونج هون" التي تعمل بالصواريخ الموجَّهة من طراز "أرلي بيرك" نفذت عملية العبور، مضيفًا أن "عبور "تشونج هون" للمضيق يظهر التزام الولايات المتحدة بحرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، معتبراً أن عملية العبور "تتم وفقاً للقانون الدولي".

وأشارت "الراي" إلى أن زعيم الأغلبية الجمهورية كيفين مكارثيفشل للمرة الـ11 على التوالي في الفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكي، الخميس، إذ استمر نواب جمهوريون في معارضة انتخابه، والتصويت ضده لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت "الجريدة" أن الولايات المتحدة وألمانيا أعلنتا عزمهما تزويد أوكرانيا بمدرعات قتالية ومنظومة "باتريوت" الصاروخية، وذلك عقب إعلان روسيا هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الميلاد وفق المذهب الأرثوذكسي.

وأشار البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز، أعربا في اتصال هاتفي عن "دعمهما لسيادة واستقلال أوكرانيا"، معربين عن التزامهما بـ"الاستمرار لأطول فترة ممكنة في تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي الضروري لأوكرانيا".