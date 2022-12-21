عاجل من الحكومة بشأن موسم الحج المقبل|ومفاجأة بشأن المسموح لهم بأداء الفريضة

واصلت الحكومة قراراتها التي تهدف لتوفير النفقات وترشيدها خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، والتي فرضت على جميع دول العالم ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات صارمة فيما يتعلق بأوجه الصرف والإنفاق خشية استمرار الوضع الاقتصادي.

الحج - أرشيفية

موسم الحج 2023

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع اللجنة الوزارية العليا للحج والعمرة، حيث أكد رئيس الوزراء، على ضرورة استمرار الاجتماعات التحضيرية التي تتم بين الجهات المعنية بالحج مع المملكة العربية السعودية؛ لضمان توفير جميع الخدمات الضرورية للحجاج المصريين، لافتا إلي صدور قرار إلغاء الحج على نفقة الدولة لهذا العام، إلى جانب تقليل أعداد بعثات خدمة الحجيج للحد الأدنى.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي خلال ترأسه لاجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج،أن الهدف من الاجتماع هو البدء في الترتيب للموسم المقبل من الحج المقبل، مشيرا إلي أنه تمت مناقشة جميع التفاصيل مع السلطات السعودية.

من جانبه، عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الخدمات التي قدمتها الأطقم الطبية في موسم الحج العام الماضي، موضحا أن وزارة الصحة ننتظر الإفادات التي تقدمها السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية بخصوص الإجراءات الصحية التي سيتم اتخاذها، مشددا علي استعداد وزارة الصحة والسكان لتقديم جميع الخدمات الصحية المطلوب توفيرها للحجاج المصريين هذا العام.

وفي ذلك الصدد، قال باسل السيسي، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن قرار مجلس الوزراء بوقف الحج على نفقة الدولة لهذا العام، ليس بجديد، وهو استمرار لما سبق، فالدولة أوقفت الحج على نفقتها العام الماضي أيضا، لافتا: ليس هناك حج على نفقة الدولة بالمفهوم الذي يصل للمواطنين، فالحج كان بتخفيضات رمزية وليس بدون تكلفة كاملة كما يفهم المواطن، وكان لأعداد محدودة لا تتخطى الـ"100" فرد، ويتم اختيارهم تشريفيا.

الحج - أرشيفية

إلغاء الحج على نفقة الدولة

وأكد السيسي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحج منذ أن بدأ في مصر وهو بتكلفة كاملة على المواطن، مشيرا: كان هناك تخوفات أخرى من هذا الاجتماع وهو تقليص أعداد الحجاج، ولكن هذا لم يحدث، والدولة أوضحت أنها متفهمة أهمية الحج بالنسبة للمواطن المصري، ونحن هذا العام نتوقع أن يكون عدد الحجاج مكتمل على عكس ما حدث العام الماضي، فالعام الماضي العدد كان أقل من الذي منحتة المملكة العربية السعودية لمصر.

وتابع السيسي، أن الحج حصص للدول، فهناك عدد محدود من حجاج كل دولة، تقوم بتحديده وإعلانه المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الوزراء جيد جدًا، وسوف يعود بنتائج سعيدة للمصريين وهي عدم تخفيض أعداد الحجاج الذين سيخرجون من مصر هذا العام.

واختتم السيسي، أن الحج الذي تطرحه وزارة الداخلية سوف يستمر دون أن يأثر عليه هذا القرار بأي شكل من الأشكال، ومن المقرر أن ما تطرحه الوزارة يكون بدون هدف إلى الربح، ولذالك تكون أسعارة مخفضة بشكل كبير عن شركات السياحة، ويجب أن يطمئن الحجاج فقرار مجلس الوزراء لا يعني إيقاف القرعة أو الحج المطروح من وزارة الداخلية.

ومن جانبها تنظم وزارة الحج والعمرة السعودية مؤتمرا ومعرضًا لخدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023"، بداية يناير المقبل، الذي يقام في محافظة جدة، من أجل استعراض الخدمات والحلول المبتكرة لتسهيل إجراءات وصول الحجاج إلى الحرمين الشريفين بسهولة ويسر، ورفع جودة الخدمات المقدمة، والإسهام في إثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

الكعبة المشرفة

إكسبو الحج في العام 2023

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) ، يهدف المؤتمر إلى جمع صناع القرار، ورواد الأعمال، والمبتكرين، والباحثين تحت سقف واحد، لبحث وتنفيذ مجموعة من الحلول الميسرة والخيارات المبتكرة لتسهيل رحلة أداء الحج والعمرة بيسر وطمأنينة، وتقديم مقترحات لمشاريع مستقبلية لتطوير البنية التحتية، وتأهيل المواقع الدينية والمعالم التاريخية، واستحداث الحلول التقنية التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء رحلتهم الدينية وجعلها ذكرى لا تنسى.

ويتضمن "إكسبو الحج"، استعراض العديد من الابتكارات والبرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف رفع جودة الخدمات المُقدمة في الحج والعمرة، إلى جانب تقديم ورش عمل تناقش الأنشطة التي تسعى من خلالها الوزارة لتحقيق التميز والاستدامة في مجال خدمة ضيوف الرحمن بالتعاون مع شركائها من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، حيـث تتضافـر الجهـود لدعـم الوتيـرة المتسارعة للتحول الرقمي وتطبيقات التقنية وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تقدم استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة عبر تسخير الطاقات البشرية، والإمكانات المادية.

ويشهد المؤتمر إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، بحضور عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف والحج، بالإضافة إلى السفراء والقناصل المعتمدين لدى المملكة، والجهات العاملة في المنظومة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب مناقشة سُبل تحقيق التعاون وآليات تحقيق الأهداف الرئيسة التي تسهم في تطوير المنظومة في رفع مستوى رضا ضيوف الرحمن، وتعزيز القيمة المضافة للخدمات بما يلبي رغبات وتطلعات الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.