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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مصطفى مدبولي يوجه بتقليل بعثات خدمة الحجيج للحد الأدنى خلال الموسم المقبل

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، بحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وحسن شحاتة، وزير القوى العاملة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء علاء الأحمدي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية، والسفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.

الحج

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تمت الدعوة لهذا الاجتماع بمناسبة بدء الاستعدادات والترتيب لموسم الحج المقبل، وقال إن هناك اجتماعات تنسيقية تم عقدها بالفعل مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية بشأن موسم الحج، حيث تمت مناقشة مختلف التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

واستعرض وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع، الجهود التي قامت بها الأطقم الطبية خلال موسم الحج الماضي، لافتا إلى أننا ننتظر الإفادات التي ترد إلينا من الأشقاء في المملكة فيما يخص الإجراءات الصحية المطلوب اتخاذها، مؤكدا في هذا الإطار استعداد الوزارة التام لكافة الخدمات الصحية المطلوب توفيرها.

فيما أكد وزير الأوقاف، من جانبه، أهمية الالتزام بما تم تطبيقه العام الماضي بشأن عدم تخصيص حج على نفقة الدولة، إلى جانب تقليل أعداد البعثات الخدمية لتكون عند الحد الأدنى، وبدون بدلات سفر.

وخلال الاجتماع أيضا، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة فيما يخص حج القرعة والجمعيات، كما قدمت عددا من مقترحات الوزارة للضوابط المنظمة لها.

ونوّه مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية إلى أن الاجتماع التحضيري مع الجانب السعودي شهد توافقا حول عدد من الموضوعات اللوجيستية، بالإضافة إلى الآلية الجديدة للتعاقد على الخدمات المقدمة للحجاج، وكذلك التعاقدات الخاصة بإقامتهم على نظام المسار الإلكتروني السعوديّ، فضلا عن آليات التنسيق المبكر مع هيئة الطيران السعودي؛ من أجل استصدار تصاريح الهبوط بالمطارات.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستمرار الاجتماعات التحضيرية التي تتم بين الجهات المصرية المعنية، وكذا الاجتماعات التنسيقية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية؛ من أجل ضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للحجاج المصريين، وتيسير كافة شؤونهم، مع إلغاء الحج على نفقة الدولة لهذا العام، وتقليل أعداد بعثات خدمة الحجيج إلى حدها الأدنى.

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رئيس الوزراء الحج اللجنة الوزارية العليا للحج

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