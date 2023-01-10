صدمة.. الزمالك مهدد بوقف القيد من جديد لمدة 3 فترات

تحدث سليم بولصنام، محامي نادي الأفريقي التونسي، عن تطورات أزمة الغرامة الموقعة على الزمالك بشأن حق رعاية سيف الجزيري لاعب الزمالك الحالي.

وقال سليم بولصنام في تصريحات تليفزيونية، عبر "برنامج الريمونتادا" على "قناة المحور": "اتحاد الكرة المصري أبلغنا بأن الجزيري انتقل للزمالك في صفقة انتقال حر، وهناك 3 شكاوى مقدمة ضد نادي الزمالكـ الأولى من اتحاد قردان، والأفريقي، وحمام الأنف؛ من أجل الحصول على حق رعاية سيف الجزيري".

وأضاف محامي نادي الأفريقي التونسي: «نادي الزمالك عنده 10 أيام للحصول على حيثيات الحكم وإذا لم يدفع الزمالك المبلغ المطلوب خلال 45 يوما؛ سيعاقب بإيقاف القيد لمدة 3 فترات».

واختتم تصريحاته قائلاً: «سنطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالتحقيق في وثيقة اتحاد الكرة بأن الصفقة تمت بانتقال حر لصالح نادي الزمالك».