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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة.. الزمالك مهدد بوقف القيد من جديد لمدة 3 فترات

الزمالك
الزمالك

تحدث سليم بولصنام، محامي نادي الأفريقي التونسي، عن تطورات أزمة الغرامة الموقعة على الزمالك بشأن حق رعاية سيف الجزيري لاعب الزمالك الحالي.

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وقال سليم بولصنام في تصريحات تليفزيونية، عبر "برنامج الريمونتادا" على "قناة المحور": "اتحاد الكرة المصري أبلغنا بأن الجزيري انتقل للزمالك في صفقة انتقال حر، وهناك 3 شكاوى مقدمة ضد نادي الزمالكـ الأولى من اتحاد قردان، والأفريقي، وحمام الأنف؛ من أجل الحصول على حق رعاية سيف الجزيري".

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وأضاف محامي نادي الأفريقي التونسي: «نادي الزمالك عنده 10 أيام للحصول على حيثيات الحكم وإذا لم يدفع الزمالك المبلغ المطلوب خلال 45 يوما؛ سيعاقب بإيقاف القيد لمدة 3 فترات».

واختتم تصريحاته قائلاً: «سنطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالتحقيق في وثيقة اتحاد الكرة بأن الصفقة تمت بانتقال حر لصالح نادي الزمالك».

سليم بولصنام نادي الإفريقي التونسي الزمالك سيف الجزيري اتحاد الكرة المصري

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