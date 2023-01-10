كواليس مثيرة لجلسة مرتضى منصور مع فتوح في الزمالك.. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس جلسة مرتضى منصور، رئيس الزمالك، مع أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي.





وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن أحمد فتوح اجتمع مع مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض، من أجل تصفية الأجواء التى نشبت بينهما مؤخرا.

وأوضح حتحوت، إن أحمد فتوح، ظهر داخل مقر الزمالك، واجتمع مع رئيس القلعة البيضاء واعتذرعما بدر منه مثلما فعل زميله فى الفريق عبد الله جمعة، مضيفا إن رئيس الزمالك، طالب اللاعب بالعودة مرة أخرى، إلى التدريبات، ونسيان كل ما حدث، وضرورة الالتزام والتركيز في الفترة المقبلة داخل الملعب، على أن ينتظم اللاعب فى التدريبات خلال 48 ساعة.

وأكد حتحوت، إن الأزمة انتهت بين الثنائي أحمد فتوح ومرتضى منصور، وكانت قناة نادي الزمالك، والكاميرا الخاصة برئيس النادي، متواجدة من أجل تصوير الحديث الخاص بين الثنائي، ولكن اللاعب رفض.