إعلامي يكشف تفاصيل عرض الزمالك الجديد لضم نجم سيراميكا كليوباترا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك يسعى للتعاقد مع مهاجم قوي خلال شهر يناير الجاري، خاصة وأن سامسون لن يستطيع قيادة الفريق في دوري أبطال افريقيا.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "سامسون على قائمة الإعارة في الزمالك، وتم عرضه على بعض اندية الدوري".

وأضاف: "الزمالك عليه تدعيم صفوفه بقوة، وسد الثغرات التي يعاني منها الفريق، وهناك أحاديث حول التعاقد مع جون إيبوكا".

وأكمل: "الزمالك أرسل عرضا جديدا لنادي سيراميكا كليوباترا لضم النيجيري جون إيبوكا في يناير الجاري".

وأوضح: "الزمالك رفع عرضه من 15 إلى 20 مليون جنيه في مقابل ضم إيبوكا من سيراميكا كليوباترا مع إمكانية خروج بعض اللاعبين على سبيل الإعارة".

وزاد: "هناك أزمة في الزمالك أيضا بسبب إصابة ابراهيما نداي، والزمالك تحفظ أيضا على ضم يعقوبو لاعب ريو آفي بعد الإصابة التي تعرض لها نداي".