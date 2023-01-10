بعد الأزمات الأخيرة.. موقف اتحاد الكرة من استمرار كلاتنبرج في لجنة الحكام

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم عقد جلسة هامة مع كلاتنبرج، وأكد له دعمه ومساندته حتى نهاية عقده في شهر يونيو القادم.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "جمال علام أكد للخبير الانجليزي بعدم الانصات لأي أحاديث في الوسط الكروي، وانه مستمر حتى نهاية عقده في شهر يونيو 2023".

وأضاف: "رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم كان حريصا على التأكيد على دعم كلاتنبرج والتأكيد على الإبقاء عليه في المرحلة المقبلة".

وواصل: "كلاتنبرج أكد أن هناك أخطاء تحكيمية في كل دوريات العالم، وخلال الجلسة كان يسخر من الأحاديث حول أنه (أهلاوي) أو قادم لأن يفوز الأهلي بالدوري، وكان يضحك من تلك الأقاويل، خصوصا أنه لا يقوم بالرد على هاتفه أو الحديث مع أي شخص، ولا يليق في أي مؤسسة تحكيمية بالعالم أن يتحدثوا مع مسئول الحكام".

وأكمل: "الجلسة كانت إيجابية تمت مناقشة خلالها مسيرة التحكيم وتطوير المنظومة في المستقبل، والحكام الشباب الذين قد يتم الاعتماد عليهم مستقبلا".

وأشار إلى أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة عليهم إدراك أن هناك انطباع سلبي عنهم، مؤكدا أن الجمعية تضم شخصيات محترمة، وتحدثوا اليوم عن الأمور الهامة في الكرة المصرية.