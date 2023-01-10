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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لهذا السبب .. مرتضى منصور يمنح الإسماعيلي لاعبين مجانا

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، منح الإسماعيلي لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بالمجان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، لمساعدة الدراويش، على الخروج من كبوته.

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وقال منصور، في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة نادي الزمالك: «إعارة أي لاعب فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لا يرغب في وجوده في مع الفريق الأبيض، مجانًا إلى النادي الإسماعيلي لانقاذه من الهبوط».

وأتم مرتضى منصور تصريحاته قائلاً: «أبلغت أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي، رسميًا بهذه الخطوة وطلبت منه الحضور اليوم الثلاثاء، وأي لاعب مش عاوزه فيريرا تحت أمر الإسماعيلي بالمجان».

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ويقبع فريق الإسماعيلي، في نهاية جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، بعدما لعب الفريق 12 مباراة نجح في الفوز في لقاء، وتعادل في 4 مواجهات، وتعرض إلى 7 خسائر.

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