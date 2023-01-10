عبد الله السعيد يهزم الأهلي.. حكم جديد يقلب الطاولة على مجلس الخطيب

رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية، طعن النادي الأهلي بعدم اختصاص المحكمة الرياضية "كاس" بنظر قضية عبد الله السعيد لاعب بيراميدز؛ وبذلك يستمر نظر القضية أمام المحكمة الرياضية.

وجاء نص حكم المحكمة الفيدرالية السويسرية كما يلي:

1- تم رفض الشكوى إلى الحد الذي يمكن التصرف فيه.

2- إلزام صاحب الشكوى بمصاريف الدعوى البالغة 17,500 فرانك سويسري.

3- على المدعي، تعويض المدعى عليه، عن إجراءات المحكمة الفيدرالية، بمبلغ 19,500 فرانك سويسري.

4- سيتم نقل الحكم مكتوبا إلى الأطراف المعنية، ومحكمة التحكيم الرياضي (تاس)، ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، واللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم.

5eR7Vz3

وكان عبد الله السعيد قد تقدم بشكوى أمام المحكمة الرياضية، ضد قرار تغريمه والحجز على ممتلكاته لصالح الأهلي، والذي صدر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وطالب اللاعب عبد الله السعيد بإلغاء الحكم السابق بتغريمه 2 مليون دولار وتجميد أصوله، والذي صدر بدعوى “خرقه لبنود التعاقد”.

ومن جهته طعن الأهلي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية بعدم اختصاص المحكمة الرياضية.