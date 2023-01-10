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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يعلن حل أزمة أحمد فتوح ويكشف مصير إستاد الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على مشكلة أحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، مشيرًا أن حلم الاستاد اقترب.

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وقال مرتضى منصور خلال فيديو عبر صفحته الشخصية: "أحمد مرتضى تلقى اليوم اتصالا من شركة المقاولات المسؤولة عن بناء الاستاد وفرع أكتوبر للبدأ في الإنشاء من غدًا".

وأضاف: "الحمد لله مشروع الاستاد منتهي على الورق من تصميم وأوراق وكل شىء من هذا القبيل لنسعد جماهير الزمالك".

وأكمل: "قررنا تعيين حازم إمام في قطاع الناشئين بعد إعلانه اعتزاله لأننا نقدر أساطيرنا".

وأردف: "خال أحمد فتوح كلمني واعتذر وفتوح كلمني واعتذر واتفقنا على أن نبدأ صفحة جديدة ومن أبلغنا في الأمر من البداية هو إداري وقمنا بإيقافه واللاعب لم يتجاوز في حقي أبدًا".

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وأشار: "فتوح سيتواجد غدًا في تمرين الزمالك وبشكر أمير على تواصله مع اللاعب وإسماعيل يوسف أيضًا وأنا اعتبرت تغيبه عن التمرين تمرد لانني عنفته قبل أيام".

وأكد: "توجد جلسة غدًا بين وزير المالية ووفد كامل من نادي الزمالك لحل بعض الأمور المالية الخاصة بالنادي، وهناك طلب لمجلس الوزراء للحصول على أرض في العاصمة الإدارية لبناء فرع للنادي".

واختتم: "تم إلغاء الغرامة الموقعة على فيريرا من لجنة المسابقات المقدرة 25 ألف جنيه لأن الزمالك لا يترك حقه، وهناك تحقيق مع الحكم سمير جمال".

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نادي الزمالك الزمالك أحمد فتوح

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