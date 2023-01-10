عاجل.. نتيجة تحاليل فتوح وعبد الله جمعة بشأن المنشطات

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أجرت تحليلاً لعبدالله جمعة وأحمد فتوح، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والعينات جاءت سلبية وتم إغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

وأضاف «منصور» في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية نادي الزمالك: «اجتمعت مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بسبب مشاكل التحكيم والأخطاء المتعمدة ضد الزمالك وأبلغته بتجاوز الحكم سمير جمال ضد فيريرا في مباراة الداخلية وخروج أمين عمر عن النص على صفحته عبر فيس بوك».

وأتم مرتضى منصور تصريحاته قائلاًَ: «الوزير استدعى جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكل عاجل وقال لي لن أسمح بهذه الأخطاء أو تسهيل نتيجة أي مباراة لفريق بعينه يجب أن يكون التحكيم على مسافة واحدة من الجميع».