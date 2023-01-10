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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

كواليس مثيرة| مصيلحي يكشف تفاصيل انتقال مروان عطية للأهلي.. وموقف عرض الزمالك

مروان عطية ومحمد
مروان عطية ومحمد مصيلحي

كشف محمد مصليحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، كواليس انتقال مروان عطية لاعب وسط فريقه إلى صفوف الأهلي.

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وقال مصيلحي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الزمالك في بداية الموسم عرض 20 مليون جنيه و4 لاعبين محمود شبانة ودونجا وسيف جعفر وأوباما؛ لضم  مروان عطية، ومنذ هذا الوقت وحتى يناير لم يتحدث معنا بشأن اللاعب مجددا".

وأضاف "الفترة الأخيرة تواصل معي أمير توفيق وطلب ضم مروان عطية، وأخبرته بضرورة أن يتصل بي محمود الخطيب رئيس الأهلي، وبالفعل تواصل معي، وحضر إلى الإسكندرية رفقة أمير توفيق وعدلي القيعي".

وواصل "أخبرت الخطيب أن الزمالك قدم عرضا كبيرا لضم مروان عطية ويجب أن يقدم  الأهلي عرضا أكبر لضم اللاعب".

وأكمل "الخطيب قدم عرضا ماليا كبيرا و4 لاعبين- لاختيار لاعبين اثنين منهم- وبعد عرض الأمر على الجهاز الفني؛ اخترنا الثنائي عمار حمدي ومحمد محمود".

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وأفصح "الأهلي بعدها تحرك بشكل أسرع وأرسل لي موافقة مكتوبة من اللاعب ورغبته للانتقال للأحمر".

وشدد على أن هذه الصفقة هي الأكبر بالنسبة لنادي الاتحاد السكندري خلال السنوات الماضية.

وأشار "اتصلت بـ مرتضى منصور وأخبرته وقال لي أمير سيتواصل مع مروان عطية، وبعدما سألت اللاعب وأكد لي أنه لم يتصل به أحد".

واستمر في تصريحاته "لا أعرف حقيقة توقيع مروان عطية للزمالك، وفي بداية الموسم وقت عرض الزمالك؛ كانت رغبته الانضمام للأبيض".

وأتم تصريحاته "الصفقة تمت بما يقارب 25 مليون جنيه، وبيراميدز أيضا كان يريد مروان عطية وقدم عرضا قريبا من عرض  الأهلي وعلاقتنا محترمة بكل الأندية".

محمد مصليحي نادي الاتحاد السكندري مروان عطية الأهلى امير توفيق

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