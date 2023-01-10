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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخزون آمن من السلع التموينية.. تموين الأقصر: السكر بـ10.5 جنيه والزيت بـ25

السلع
السلع

أكد تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن  77% من سكان المحافظة يستفيدون من منظومة الدعم التمويني .

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 وقال تامر صلاح في مداخلة هاتفية  في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"   نوفر مخزونا آمنا من السلع الأساسية التموينية مثل السكر والزيت والأرز في محافظة الأقصر ".

 وأضاف تامر صلاح :"السكر بـ 10.5 جنيه والزيت بـ 25 جنيها والأرز بـ 10.5 جنيه؛ وذلك في السلع التي يتم صرفها على بطاقات التموين".

 وتابع تامر صلاح :"  تم افتتاح عدد كبير من معارض أهلا رمضان التي توفر السلع  بأسعار مخفضة"، مضيفا:" يتم توفير كافة السلع بكميات كثيرة وبتخفيضات تصل لـ 30 % ".

وأكمل تامر صلاح :"  الأرز في معارض أهلا رمضان يتراوح  من 12 لـ 18 جنيها، والزيوت تبدأ من 30 جنيها وحتى 55 جنيها، مضيفا:"  سعر كيلو السكر في اهلا رمضان يتراوح بين 16 و 17 جنيها".

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