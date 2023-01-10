مخزون آمن من السلع التموينية.. تموين الأقصر: السكر بـ10.5 جنيه والزيت بـ25

أكد تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن 77% من سكان المحافظة يستفيدون من منظومة الدعم التمويني .

وقال تامر صلاح في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" نوفر مخزونا آمنا من السلع الأساسية التموينية مثل السكر والزيت والأرز في محافظة الأقصر ".

وأضاف تامر صلاح :"السكر بـ 10.5 جنيه والزيت بـ 25 جنيها والأرز بـ 10.5 جنيه؛ وذلك في السلع التي يتم صرفها على بطاقات التموين".

وتابع تامر صلاح :" تم افتتاح عدد كبير من معارض أهلا رمضان التي توفر السلع بأسعار مخفضة"، مضيفا:" يتم توفير كافة السلع بكميات كثيرة وبتخفيضات تصل لـ 30 % ".

وأكمل تامر صلاح :" الأرز في معارض أهلا رمضان يتراوح من 12 لـ 18 جنيها، والزيوت تبدأ من 30 جنيها وحتى 55 جنيها، مضيفا:" سعر كيلو السكر في اهلا رمضان يتراوح بين 16 و 17 جنيها".