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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة فشل الأهلي في قيد الصفقات الجديدة بقائمة كأس العالم للأندية

النادي الأهلي
النادي الأهلي

كشف مصدر داخل الأهلي، حقيقة فشل النادي بقيد الصفقات الجديدة للفريق في قائمة كأس العالم للأندية  المقرر إقامتها في بداية شهر فبراير المقبل حتى الحادي عشر نفس الشهر.

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وقال المصدر في تصريحات خاصة: “كل ما يقال عن غلق القيد في قائمة كأس العالم للأندية بشكل نهائي اليوم غير صحيح، الفيفا خاطب الأندية المشاركة بإرسال القائمة المبدئية حتى التاسع من شهر يناير".

وأضاف: "ولكن يحق لكل ناد مشارك تعديل قائمته حتى يوم 30 من شهر يناير، وبالتالي سيتم قيد الصفقات الجديدة والمنتظر التعاقد معها بشكل طبيعي".

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وتابع المصدر: "لا يوجد أي أزمة بخصوص قيد اللاعبين الجدد في قائمة كأس العالم، إذا تم قيدهم في سجلات اتحاد الكرة المصري قبل يوم 30 يناير".

ومن المنتظر أن يواجه فريق الأهلي مع أوكلاند سيتي في الأول من فبراير المقبل في افتتاح البطولة.

 وتأهل الفريق النيوزيلندي إلى مونديال الأندية بعد فوزه بلقب بطولة أوقيانوسيا، فيما يشارك الأهلي باعتباره وصيف النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تم إسناد تنظيم البطولة للمغرب.

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