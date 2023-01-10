440 جنيها في يوم واحد|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ، مقارنة بأسعار الأمس وكذلك أسعار الخميس 15 ديسمبر، إذ عاد سعر الجرام عيار 14 ليسجل أقل من 1150 جنيها للبيع مرة أخرى بعدما تخطى 1300 في وقت سابق.

هبوط الجنيه الذهب

وشهد سعر الجنيه الذهب هبوطًا قدره 440 جنيه مقارنة بأسعار الامس الاثنين ، حيث سجّل 14400 جنيه، واليوم 13,960 جنيه.

وهبط عيار 21 اليوم مقارنة بأعلى سعر ليسجّل 1,715 جنيها للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس 15 ديسمبر بفارق 185 جنيهًا، كما سجّل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 980 جنيهًا للبيع، وعيار 14 سجّل 1,143 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر عيار 14 : 1,163 جنيها للشراء مجددًا بعد ما تخطى 1300 جنيه في وقت سابق ، بينما سجل سعر الجرام عيار 18 إلى 1,470 جنيها، ولذك بعد إصدار الشهادات ذات العائد 25 % ببنكي الأهلي ومصر.

كما تأثرت أسعار الأصفر برفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس.

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أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر والدول العربية بختام التعاملات

أسعار الذهب عالميًا

وشهد السعر على المستوى العالمي تراجعا لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1872 دولارا، بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب استقرارا ملحوظا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,872.96 دولارا .

أسعار الذهب في مصر

وفي سوق الصاغة المصرية ، سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين استقرارا ، وسجل الجرام عيار 24 : 1,994 جنيهًا بعد ما تخطى 2140 في وقت سابق بدون مصنعية.

واستقر سعر عيار 21 ليسجل 1,715 جنيها للبيع اليوم، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر2022، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر في نفس السنة، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,496 جنيها للشراء، فيما وصل سعر الجرام عيار 14 : 1,163 جنيها للشراء.

صندوق استثمار للذهب

وكان قد أعلن أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة بصدد إطلاق أول صندوق استثمار للذهب في مصر الشهر المقبل.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية: "سيتم التداول بشكل منظم مختلف عن تداول الذهب بالصورة النمطية في السوق الحالية”.

الذهب

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وشهد سعر عيار 21 استقرارا، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,994 جنيهًا بعد 2,143 جنيهًا كحد أقصى، وسجل عيار 21 بين 1715- 1,745 جنيه بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,470 جنيها و 1,496 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويرغب الكثير من المواطنين وخاصة المقبلين على الزواج بشكل يومي في التعرف على أسعار المعدن الثمين مقارنة بالمعادن الأخرى ، نظرا لرغبة الكثير في حفظ أموالهم وكذلك المقبلون على الخطوبة ، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1745 جنيها.

وارتفع أسعار المعدن النفيس عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو2022، ليتخطاه الخميس 15 ديسمبر 2022 مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيه.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1745 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو 2022.

وكان سعر عيار 21 للجرام الواحد العام 2021 كان أقل من 1000 جنيه، حيث سجل 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما هبط ليسجل سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيهًا و750 جنيها في 31 مارس 2021.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

يبحث الملايين ومنهم المستثمرون والتجار يوميًا عن الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الثلاثاء ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1745 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء : 1,994 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء عيار 21 : 1,745 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18 : 1,496 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 : 1,163 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 13,960 جنيهًا

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1872 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار الأصفر اليوم الثلاثاء بالمصنعية فهي تكون مختلفة من منطقة إلى أخرى ، ويعود هذا التغير لاختلاف معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

الذهب

ويتطلع من يهتم بالشراء في مصر إلى معرفة سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة اليوم، والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.