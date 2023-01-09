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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1,770 جنيه لـ عيار 21.. أسعار الذهب اليوم في مصر بالفترة المسائية

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم في مصر، لاتمام عمليات البيع أو الشراء في ظل عدم استقرار الأسعار، بسبب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه.

الذهب اليوم في مصر

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، نشرة أسعار الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية، اليوم الموافق الاثنين 9-1-2023، للمستثمرين ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية الراغبين في معرفة سعر المعدن الأصفر، والمستثمرين ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية.

سعر مصنعية الذهب اليوم

ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر دمغة الذهب اليوم

ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.

سعر الذهب

واستقرت أسعار الذهب في حالات الشراء والبيع، وفقاً لأنواع أعيرة الذهب المختلفة، وسجل عيار 24 بيع 2,000 شراء 2,023 جنيه، وسجل عيار 21 بيع 1,750 شراء 1,770 جنيه.

 

الجرام بـ 2011 جنيها.. سعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

عيار 24 بـ1,914 جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب اليوم بالجنيه

الذهب عيار 24 

عيار 24 بيع 2,000 شراء 2,023 جنيه

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,833 شراء 1,854 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,750 شراء 1,770 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,500 شراء 1,517 جنيه

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,167 شراء 1,180 جنيه

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,000 شراء 1,011 جنيه

أسعار الذهب اليوم في مصر  

الاونصة بيع 62,200 شراء 62,911 جنيه

الجنيه الذهب بيع 14,000 شراء 14,160 جنيه

الكيلو بيع 2,000,000 شراء 2,022,857 جنيه

الجرام بـ 2011 جنيها.. سعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

عيار 24 بـ1,914 جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب سعر مصنعية الذهب

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