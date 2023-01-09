1,770 جنيه لـ عيار 21.. أسعار الذهب اليوم في مصر بالفترة المسائية

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم في مصر، لاتمام عمليات البيع أو الشراء في ظل عدم استقرار الأسعار، بسبب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه.
الذهب اليوم في مصر
يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، نشرة أسعار الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية، اليوم الموافق الاثنين 9-1-2023، للمستثمرين ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية الراغبين في معرفة سعر المعدن الأصفر، والمستثمرين ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية.
سعر مصنعية الذهب اليوم
ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
سعر دمغة الذهب اليوم
ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.
سعر الذهب
واستقرت أسعار الذهب في حالات الشراء والبيع، وفقاً لأنواع أعيرة الذهب المختلفة، وسجل عيار 24 بيع 2,000 شراء 2,023 جنيه، وسجل عيار 21 بيع 1,750 شراء 1,770 جنيه.