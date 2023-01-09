عيار 21 يخسر 130 جنيها| تراجع أسعار الذهب ومفاجأة في سعر الجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ، مقارنة بالسعر الذي وصلت إليه الخميس 15 ديسمبر الماضي، إذ عاد سعر الجرام عيار 14 ليسجل أقل من 1200 جنيه للبيع مرة أخرى بعدما تخطى 1300 في وقت سابق.

هبوط الجنيه الذهب

وشهد سعر الجنيه الذهب هبوطًا قدره 800 جنيه مقارنة بأسعار يوم الخميس 15 ديسمبر، حيث سجّل حينها 15200 جنيه، واليوم 14,400 جنيه.

تراجع أسعار الذهب

وهبط عيار 21 اليوم مقارنة بأعلى سعر ليسجّل 1770 جنيها للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء في 15 ديسمبر بفارق 130 جنيهًا، كما سجّل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 1,011 جنيهًا للبيع، وعيار 14 سجّل 1,180 جنيهًا للبيع.

الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,770 جنيها للبيع و 1,800 جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,023 جنيها للبيع و 2,057 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,517 جنيها للبيع و 1,543 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,180 جنيها للبيع و 1,200 جنيها للشراء.



سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 14,160 جنيه للبيع و 14,400 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 62,911 جنيه للبيع 63,977 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 2,022,857 جنيه للبيع، و 2,057,143 جنيه للشراء.

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سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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أسعار الذهب اليوم فى مصر

و تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.