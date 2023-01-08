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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تراجع تاريخى للدولار فى السوق السوداء وانخفاض الذهب اليوم | تفاصيل

الدولار و الذهب
الدولار و الذهب

قال الدكتور علاء عز الأمين العام للإتحاد الغرف التجارية، إن الدولة تعمل على الحد من زيادة الأسعار والقضاء علي   السوق السوداء بآليتين أساسيتين رقم واحد زيادة العرض، فيما يوازي زيادة في عرض السلع المتاحة بالأسواق، وارتفاع عدد الشركات التي تتنافس مع بعضها بخفض الأسعار، وزيادة جودة السلعة.

وتابع عز،  في مداخلة له عبر قناة الحدث: وبالتالي تستقر الأسعار في الأسواق فهذا جانب العرض الذي تم دعمه من خلال افراجات لسلع ومواد خام ومستلزمات إنتاج خلال شهر ديسمبر تجاوزت 6.8 مليار دولار ومازالت الافراجات مستمرة.

وأكد أنه تم الإفراج عن كل مخزون الزيت لزيادة المعروض في السوق اما عن الجانب الأخر هو جانب الطلب وسيؤدي تقليل الطلب إلي الحد من التضخم والحد من زيادة الأسعار والقضاء علي السوق السوداء وهذا تم خلال الأيام الماضية بطرح الشهادات 25% وبالتالي أدي إلي استقرار نسبي باللأسعار وهذا يتواكب مع افتتاح معرض “اهلا رمضان” مع توالى افتتحت المنافذ على مستوى الجمهورية.
 

انهيار الدولار في السوق السوداء

 

وأضاف علاء عز، أن هناك تهافت واضح جدا لشراء شهادات 25%، وان جزء من هذة الشهادات جاء من بيع بعض الاشخاص لدولارات كانو يستثمرون فيها وايضا بيع معدن الذهب لانخفاض الأسعار وعلي سبيل المثال ارتفاع السعر العالمي للذهب ارتفعا كبيرا رغم انخفاض سعره ثم ارتفاعه بنسبة صغيرة جدا بمصر وهو أقل من الارتفاع العالمي ولم يحدث هذا من قبل وهذا يوضح إن الذين اشتروا الدولار بـ 38 جنيه في السوق السوداء وتفاجئوا بانخفاض سعره لا يريدون أن يدخلوا في خسارة أخرى، فبدأ بالتخلص منه والحقيقة ان هناك عرض للدولار و العملات الاجنبية للبيع أكثر من طلبات الشراء، وبالتالي هناك شلل وتذبذب في السوق السوداء حاليا، واتوقع انها في طريقها إلي الانهيار.
 

السوق السوداء الزيت الأسعار اهلا رمضان الذهب

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