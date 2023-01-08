تراجع 720 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن

هبطت أسعار الذهب اليوم الأحد، عند مستويات أدنى من أعلى سعر وصلت إليه الخميس 15 ديسمبر، إذ عاد سعر الجرام عيار 12 ليسجل 1,034 جنيه مرة أخرى بعدما تخطى 1100 في وقت سابق.

هبوط الجنيه الذهب

وشهد سعر الجنيه الذهب هبوطًا قدره 720جنيه مقارنة بأسعار يوم الخميس 15 ديسمبر، حيث سجّل حينها 15200 جنيه، واليوم 14,480 جنيه.

وهبط عيار 21 اليوم مقارنة بأعلى سعر ليسجّل 1780 جنيها للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس 15 ديسمبر بفارق 120 جنيهًا، كما سجّل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 1,017 جنيهًا للبيع، وعيار 14 سجّل 1,187 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر عيار 14 : 1,207 جنيهًا مجددًا بعد ما تخطى 1300 جنيه في وقت سابق ، بينما سجل سعر الجرام عيار 18 إلى 1,551 جنيها، ولذك بعد إصدار الشهادات ذات العائد 25 % ببنكي الأهلي ومصر.

كما تأثرت أسعار الأصفر برفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس.

اقرأ أيضًا:

تراجع عيار 21.. شهادات الـ 25% تهبط بأسعار الذهب في السوق السوداء| تفاصيل

2000 جنيه.. آخر أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في مصر

أسعار الذهب عالميًا

وشهد السعر على المستوى العالمي استقرارا لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1865 دولارا، بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب استقرارا ملحوظا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,865.97 دولارا .

أسعار الذهب في مصر

وفي سوق الصاغة المصرية ، سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد استقرارا ، وسجل الجرام عيار 24 : 2,069 جنيهًا بعد ما تخطى 2140 في وقت سابق بدون مصنعية.

واستقر سعر عيار 21 ليسجل 1,780 جنيها للبيع اليوم، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر2022، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر في نفس السنة، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,551 جنيها للشراء، فيما وصل سعر الجرام عيار 14 : 1,207 جنيهات للشراء.

الذهب

لا يفوتك

ارتفاع كبير في أسعار الذهب العالمية..والعقود الآجلة تسجل 1869.70 دولارا للأونصة

في 2023 .. محللون : صعود الذهب والدولار نسبي والهبوط محتمل في وقت لاحق

الذهب يستقر بختام تعاملات اليوم في محلات الصاغة

وشهد سعر عيار 21 استقرارا، فيما سجل عيار 24 مبلغ 2,069 جنيهًا بعد 2,143 جنيهًا كحد أقصى، وسجل عيار 21 بين 1780- 1,810 جنيهات بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,526 جنيهات و 1,551 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويرغب الكثير من المواطنين وخاصة المقبلين على الزواج بشكل يومي في التعرف على أسعار المعدن الثمين مقارنة بالمعادن الأخرى ، نظرا لرغبة الكثير في حفظ أموالهم وكذلك المقبلون على الخطوبة ، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1810 جنيهات.

وارتفع أسعار المعدن النفيس عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو2022، ليتخطاه الخميس 15 ديسمبر 2022 مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيه.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1800 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو 2022.

وكان سعر عيار 21 للجرام الواحد العام 2021 كان أقل من 1000 جنيه، حيث سجل 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما هبط ليسجل سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيهًا و750 جنيها في 31 مارس 2021.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

يبحث المستثمرون والتجار يوميًا عن الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الأحد ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1810 جنيهات للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأحد في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد : 2,069 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد عيار 21 : 1810 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 18 : 1,551 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 14 : 1,207 جنيهات

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 14.480 جنيهًا

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد عيار 24 : 1865 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار المعدن الغالي اليوم الأحد بالمصنعية فهي تكون مختلفة من منطقة إلى أخرى ، ويعود هذا التغير لاختلاف معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

الذهب

أما المقبلون على الشراء في مصر فيهتمون قبلها بمعرفة سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة اليوم، والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.