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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في مصر

صدى البلد

يستعرض صد البل  أسعار الذهب في مصر  خلال  بداية التعاملات اليوم الجمعة ، 6 يناير 2023 وسجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,720 جنيها للبيع و 1,760 جنيها للشراء.وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,966  جنيها للبيع و 2011 جنيها للشراء.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 1,966 شراء 2,011
عيار 22بيع 1,802 شراء 1,844
عيار 21بيع 1,720 شراء 1,760
عيار 18بيع 1,474 شراء 1,509
عيار 14بيع 1,147 شراء 1,173
عيار 12بيع 983 شراء 1,006
الاونصةبيع 61,134 شراء 62,555
الجنيه الذهببيع 13,760 شراء 14,080
الكيلوبيع 1,965,714 شراء 2,011,429

مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر


يبحث المستثمرون يوميًا عن الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الخميس، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

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