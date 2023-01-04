760 جنيهًا مرة واحدة| أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء رابع أيام العام الجديد 2023؛ مقارنة بالارتفاع الذي وصل إليه الأيام الماضية إذ وصلت أسعاره ذروتها محققة أعلى سعر الخميس 15 ديسمبر الماضي.

وهبط عيار 21 اليوم ليسجّل 1,645 جنيهًا للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس 15 ديسمبر بفارق 255 جنيهًا، كما سجّل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 940 جنيهًا، وعيار 14 سجّل 1,097 جنيهًا

وشهد سعر الجنيه الذهب هبوطًا قدره 760 جنيهًا دفعة واحدة مقارنة بأسعار الجمعة 23 ديسمبر، حيث سجل 14.000 جنيه فيما سجل اليوم 13,240 جنيه.

وتراجع سعر عيار 14 إلى 1,097 جنيهًا مجددًا بعد ما تخطى 1200 جنيه في وقت سابق ، بينما هبط سعر الجرام عيار 18 إلى 1,419 جنيهًا بعدما تخطى 1500 جنيه.

وتأثرت أسعار الأصفر برفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس، كما تراجع الجنيه الذهب بقيمة 1960 جنيهًا مقارنة بيوم الخميس الماضي 15 ديسمبر، حيث سجّل حينها 15200 جنيه.

أسعار الذهب

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أسعار الذهب عالميًا

واستقر السعر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1838 دولارا، بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب استقرارا ملحوظا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,838.68 دولارا .

أسعار الذهب في مصر

وعودة لمحلات الصاغة المصرية ، فهبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء استمرارا لموجة خسارة كبيرة، وسجل الجرام عيار 24 : 1,891 جنيهًا بعد ما تخطى 2100 في وقت سابق بدون مصنعية.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل 1,655 جنيها للشراء اليوم، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,419 جنيهًا، فيما وصل سعر الجرام عيار 14 : 1,103 جنيهات للشراء.

الذهب

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وشهد سعر عيار 21 تراجعا، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,880 جنيهًا للبيع بعد 2,143 جنيهًا كحد أقصى، وسجل عيار 21 بين 1645- 1,655 جنيها بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1410 جنيهات و 1,419 جنيهًا .

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم الملايين من المصريين والشباب خاصة في كافة المحافظات بشكل يومي بأسعار الأصفر مقارنة بالمعادن الأخرى ، نظرا لرغبة الكثير في حفظ أموالهم وكذلك المقبلون على الخطوبة ومشروع الزواج، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1655 جنيهًا.

وقفز المعدن النفيس عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو2022، ليتخطاه الخميس 15 ديسمبر 2022 مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيه.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1655 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو 2022.

وكان سعر الأصفر عيار 21 للجرام الواحد العام 2021 كان أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيهًا و750 جنيها في 31 مارس 2021.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

يبحث المستثمرون يوميًا عن الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الأربعاء ، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1655 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأربعاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء : 1,891 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء عيار 21 : 1,655 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 18 : 1419 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 14 : 1103 جنيهات

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 13,240 جنيهًا

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء عيار 24 : 1838 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار اليوم الأربعاء بالمصنعية فهي ليست موحدة وتختلف من منطقة إلى أخرى ، ويعود هذا التغير لاختلاف معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

الذهب

ويرغب المهتمون بشراء الذهب في مصر بالتعرف على سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة، والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.