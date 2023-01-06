2000 جنيه.. آخر أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة ، عند مستويات قليلة نسبية مقارنة بأعلى سعر وصلت إليه الخميس 15 ديسمبر، إذ سجل سعر الجرام عيار 24 حوالي 2000 جنيه ، فيما استقر سعر عيار 21 عند 1720 جنيها للشراء.

أما عن عيار 18 فسجل أقل من 1500 جنيه ، وهبط عيار 21 اليوم مقارنة بأعلى سعر ليسجّل 1,720 جنيهات للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس 15 ديسمبر بفارق 180 جنيهًا، كما سجّل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 983 جنيهًا، وعيار 14 سجّل 1,147 جنيهًا للبيع.

وشهد سعر الجنيه الذهب هبوطًا قدره1120 جنيهًا بأسعار يوم الخميس الماضي 15 ديسمبر، حيث سجّل حينها 15200 جنيه، واليوم 14,080 جنيها.

وسجل سعر عيار 14 : 1,173 جنيهًا مجددًا بعد ما تخطى 1200 جنيه في وقت سابق ، بينما سجل سعر الجرام عيار 18 إلى 1,509 جنيهات بعدما تخطى 1500 جنيه، ولذك بعد إصدار الشهادات ذات العائد 25 % أمس ببنكي الأهلي ومصر.

كما تأثرت أسعار الأصفر برفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس.

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أسعار الذهب عالميًا

وهبط السعر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1839 بعد 1,855 دولارا، بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب استقرارا ملحوظا بعد الهبوط إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,840.47 دولارا .

أسعار الذهب في مصر

وعودة للتعاملات في سوق الصاغة المصرية ، فسجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة استقرارا ، وسجل الجرام عيار 24 : 1,989 جنيهًا بعد ما تخطى 2100 في وقت سابق بدون مصنعية.

واستقر سعر عيار 21 ليسجل 1,720 جنيها للبيع اليوم، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر2022، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر في نفس السنة، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,509 جنيهات، فيما وصل سعر الجرام عيار 14 : 1,173 جنيهات للشراء.

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وشهد سعر عيار 21 استقرارا، فيما سجل عيار 24 مبلغ 2,011 جنيهًا بعد 2,143 جنيهًا كحد أقصى، وسجل عيار 21 بين 1720- 1,760 جنيها بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,474 جنيهات و 1,509 جنيهات.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم الشباب والمواطنين في كافة المحافظات بشكل يومي بأسعار المعدن الثمين مقارنة بالمعادن الأخرى ، نظرا لرغبة الكثير في حفظ أموالهم وكذلك المقبلون على الخطوبة ، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1760 جنيهًا.

وارتفع أسعار المعدن النفيس عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو2022، ليتخطاه الخميس 15 ديسمبر 2022 مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيه.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1760 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو 2022.

وكان سعر عيار 21 للجرام الواحد العام 2021 كان أقل من 1000 جنيه، حيث سجل 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما هبط ليسجل سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيهًا و750 جنيها في 31 مارس 2021.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

يبحث المستثمرون والتجار يوميًا عن الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الجمعة، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1760 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الجمعة في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة : 2011 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة عيار 21 : 1,760 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 18 : 1509 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 14 : 1173 جنيها

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 14.080 جنيهًا

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة عيار 24 : 1839 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار اليوم الجمعة بالمصنعية فهي تكون مختلفة من منطقة إلى أخرى ، ويعود هذا التغير لاختلاف معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

الذهب

ويسعى المقبلون على شراء الذهب في مصر إلى معرفة سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة اليوم، والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.