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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسعر على قد الأيد وبإمكانيات خارقة ... لينوفو تطلق جهاز IdeaPad 15s

صدى البلد

إذا كنت تبحثين عن جهاز بمواصفات عصرية وخارقة يمكنك شراء جهاز لينوفو  IdeaPad 15s الجديد والذي ينطلق بمعالج AMD Ryzen 5 7430U، وسعر يبدأ من 428 دولار تقريباً.

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أما عن شاشة جهاز Lenovo IdeaPad 15s الجديد فهو يأتي بحجم شاشة 15.6 بوصة، وبدقة عرض 1080 بيكسل، كما تأتي الكاميرا بغطاء لحماية خصوصية المستخدم.

وفقا لموقع.gizmochina يضم  جهاز Lenovo IdeaPad 15s معالج AMD Ryzen 5 7430U والذي يرتكز على معمارية Zen 3 بعدد 6 من الأنوية، و12 threads

ويدعم جهاز Lenovo IdeaPad 15s بسرعة 4.3 GHz، ويمكن للجهاز أن يدعم تشغيل الألعاب الخفيفة، إلا أن الجهاز لن يدعم تشغيل الألعاب والتي تحتاج آداء أعلى من كرت الشاشة والمعالج.

أما عن لوحة مفاتيح جهاز Lenovo IdeaPad 15s فقد يضم الجهاز IdeaPad 15s لوحة مفاتيح كاملة مميزة بلوحة أرقام،  ويأتي  الجهاز بوزن خفيف  1.6 كجم، وسمك 17.9مم

 يدعم جهاز  Lenovo IdeaPad 15s ببطارية بقدرة 47Wh، والتي تقدم عمر شحن يصل إلى 13.3 ساعة من تشغيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل.

مواصفات عصرية جهاز لينوفو جهاز Lenovo IdeaPad 15s عمر شحن

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