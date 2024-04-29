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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هاتف يسحق الجميع.. تسريبات حول سعر موبيل Xperia 1 VI

هاتف يسحق الجميع..تسريبات
هاتف يسحق الجميع..تسريبات حول سعر موبيل Xperia 1 VI

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات خارقة وإمكانيات عصرية يمكنك شراء هاتف  شركة سوني  Xperia 1 VI  والمتوقع إصداره رسميا في الأسواق في  17 من شهر مايو المقبل 

على الجانب الآخر وفقا  لموقع" phonearena "تسريبات عديدة دارت حول هاتف Xperia 1 VI خلال الفترة الماضية، وتحديدا عن تفاصيل مواصفات وتصميم هذا الإصدار.

 

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ويأتي الهاتف بتصميم مميز لوحدا الكاميرا الخلفية والتي قد تأتي بحجم أكبر مقارنة بكاميرا الإصدار السابق Xperia 1 V.

أما عن شاشة هاتف  Xperia 1 VI فقد أكدت التسريبات والتي جاءت حتى الآن على أن هاتف Xperia 1 VI لن يأتي بشاشة 4K على غرار الإصدارات السابقة، ويأتي الهاتف بتغيير للأبعاد المعتادة في هواتف سوني السابقة.

وقد كُشِفت أحدث التسريبات  عن السعر الذي ينطلق به الهاتف إلى الأسواق، فمن المقرر أن يتوفر في سوق تايوان بسعر 1224 دولار  وهو سعر أقل بنسبة بسيطة مقارنة بالإصدار السابق الذي انطلق للأسواق بسعر 1288 دولار.

على  الجانب الآخر لا تؤكد التفاصيل الجديدة على أن سوني ستقدم الهاتف بنفس مستوى التسعير في كافة الأسواق، ومن المقرر أن تؤكد سوني تلك التفاصيل في الحدث الرسمي المقرر عقده الشهر المقبل.

إمكانيات عصرية شركة سوني هواتف سوني الكاميرا الخلفية هاتف Xperia 1 VI

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