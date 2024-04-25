عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بميزات مذهلة هتبهرك.. هاتف Infinix Note 40 5G

صدى البلد

إذا كنت تبحثين عن هاتف بإمكانيات عصرية يمكنك شراء هاتف Infinix Note 40 5G   وتم اعتماده أيضًا من قبل FCC و Wi-Fi Alliance و BIS، إضافة إلى أنه قد ظهر ايضًا على Geekbench بالفعل.

وفقًا لموقع "gsmarena" يتم تشغيل  هاتف Infinix Note 40 5G  بواسطة معالج Helio G99 Ultimate من  شركة MediaTek.

من ناحية أخرى، يأتي هاتف Note 40 5G مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 7020 القادر على تشغيل 5G ويأتي هاتف  Infinix Note 40 5G بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت إصدار واحد، ولكن قد يكون هناك المزيد من كميات الذاكرة المتاحة في الإصدارات الأخرى.

سيعمل هاتف Note 40 5G بنظام Android 14 وفي قاعدة بيانات Geekbench 6، تمكن الهاتف من الحصول على 802 نقطة أحادية النواة و 2032 نقطة متعددة النواة.

يحتوي هاتف Note 40 5G على شاشة بدقة 1080 × 2436، وكثافة بكسلات تبلغ 480 بكسل لكل بوصة. وهو يدعم شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق، ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

أما عن  تصميم هاتف  Note 40 5G فيأتي مشابهًا لتصميم هواتف Note 40، مزودًا بثلاث كاميرات في الخلف ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل حول هذه الكاميرات بعد.

شركة Infinix معالج Helio G99 Ultimate Note 40 Pro Google Play ذاكرة العشوائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتقطع تاني.. بشرى سارة بشأن الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

بدء التوقيت الصيفي 2024 بعد ساعات.. لا تنس تغيير ساعتك

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

بروب فوق الركبة.. صور بدرية وابنتها من غرفة التجهيزات قبل الزفاف

هل القاهرة على موعد مع عاصفة ترابية خلال ساعات؟..الأرصاد تكشف والصحة تحذر

بمليارات الدولارات ويخدم ملايين العرب| مشروع ضخم بين مصر والسعودية.. والمملكة توافق رسميا

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا|جوجل تعتزم إغلاق خدمة بودكاست عالميا فما موقف مستخدميها؟ وبسعر مفاجأة وإمكانات خارقة لا تتردد في شراء النظارة الذكية

بسعر مفاجأة وإمكانيات خارقة.. لا تتردد في شراء النظارة الذكية Ray-Ban Meta

دون اتصال بالإنترنت | واتساب تختبر ميزة جديدة.. فما هي؟

جوجل تعتزم إغلاق خدمة بودكاست عالميا فما موقف مستخدميها؟ إليك التفاصيل كاملة

تطبيق جديد تعتزم شركة آبل إتاحته لأجهزة الأيباد فما القصة؟

أخبار التكنولوجيا|أرخص هاتف رائد في 2024.. تسريبات تكشف مفاجأة كبرى من سامسونج وتستبدل شاشات هواتفها بعد شكوى الكثير من العلماء فما القصة؟

بإمكانيات عصرية.. سامسونج تعلن عن سلسلة هواتف جديدة زد فولد وفليب

بسعر مفاجأة وبإمكانيات عصرية.. سامسونج تطرح هاتف جالاكسي C55

ترشيحاتنا

بـ86 ألف جنيه.. أرخص 3 سيارات في مصر بعد انخفاض الأسعار

روسيا تعلن عن اتفاق مع أوكرانيا لتبادل أطفال‎ نزحوا بسبب الحرب

مفاجأة| ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

دعاء الشفاء والفرج.. كلمات فيها طوق النجاة من المرض بعد العلاج

شعبة القصابين: 70% من الشعب لا يشترى اللحوم لهذا السبب

بدء التوقيت الصيفي 2024 بعد ساعات.. لا تنس تغيير ساعتك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى تستعرض أناقتها بفستان أنيق| شاهد

مفاجأة.. لماذا تحاول إيطاليا استنساخ مومياء رمسيس الثاني؟ |خاص

طريقة عمل تشيز كيك الفواكه| بمذاق لا يقاوم

سيارة تتراجع 210 آلاف جنيه مرة واحدة.. تعرف عليها

فيديو

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ