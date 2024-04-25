بميزات مذهلة هتبهرك.. هاتف Infinix Note 40 5G

إذا كنت تبحثين عن هاتف بإمكانيات عصرية يمكنك شراء هاتف Infinix Note 40 5G وتم اعتماده أيضًا من قبل FCC و Wi-Fi Alliance و BIS، إضافة إلى أنه قد ظهر ايضًا على Geekbench بالفعل.

وفقًا لموقع "gsmarena" يتم تشغيل هاتف Infinix Note 40 5G بواسطة معالج Helio G99 Ultimate من شركة MediaTek.

من ناحية أخرى، يأتي هاتف Note 40 5G مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 7020 القادر على تشغيل 5G ويأتي هاتف Infinix Note 40 5G بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت إصدار واحد، ولكن قد يكون هناك المزيد من كميات الذاكرة المتاحة في الإصدارات الأخرى.

سيعمل هاتف Note 40 5G بنظام Android 14 وفي قاعدة بيانات Geekbench 6، تمكن الهاتف من الحصول على 802 نقطة أحادية النواة و 2032 نقطة متعددة النواة.

يحتوي هاتف Note 40 5G على شاشة بدقة 1080 × 2436، وكثافة بكسلات تبلغ 480 بكسل لكل بوصة. وهو يدعم شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق، ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

أما عن تصميم هاتف Note 40 5G فيأتي مشابهًا لتصميم هواتف Note 40، مزودًا بثلاث كاميرات في الخلف ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل حول هذه الكاميرات بعد.