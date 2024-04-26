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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| أحدث وأقوى هاتف متوسط بمواصفات ممتازة وموبايل اقتصادي يمكنك إصلاحه بنفسك.. بدائل نوكيا تكتسح الأسواق

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ريلمي بتعمل عظمة.. أجدد وأقوى هاتف متوسط بمواصفات ممتازة

كشفت شركة ريلمي Realme الصينية، عن هاتف مميز صديق للميزانية يتمتع بمواصفات قوية وسعر منافس، تتحدي بإمكانياته أفضل الهواتف الحديثة بالأسواق في نفس الفئة السعرية

موبايل اقتصادي يمكنك إصلاحه بنفسك.. بدائل نوكيا تكتسح الأسواق

كشفت شركة HMD العالمية، مصنعة هواتف نوكيا، عن أولى إصداراتها التي تغزو الأسواق كـ بدائل لعلامتها التجارية الشهيرة Nokia، وتتميز الهواتف التي تنطلق تحت اسم Pulse، بمواصفات صديقة للبيئة يمكنك إصلاحها بنفسك.

 

 بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

يتضمن مؤتمر سامسونج القادم عدد من الإعلانات عن منتجات سامسونج الجديدة، وقد يأتي على رأسها الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي والتي  قد شغلت بالفعل عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية.


4 أسباب تدفعك إلى شراء سماعات OnePlus Buds 3 
إذا كنت تبحثين عن سماعات لاسلكية وبمواصفات قوية، يمكنك شراء سماعات آبل AirPods Pro 2 وهي من أبرز السماعات اللاسلكية التي تمتاز بمواصفات قوية، وتنافس العديد من السماعات الأخرى.

وتأتي السماعة بسعر قدره 100 دولار فقط وتُعدّ بديلًا لسماعات آبل.. إليك 4 أسباب وفقا لموقع .pocket-lint.تدفعك لشراء سماعات آبل AirPods Pro 2  

شركة ريلمي Realme الصينية مواصفات صديقة للبيئة أحدث التقنيات الهواتف الحديثة سماعات لاسلكية

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