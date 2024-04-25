موبايل اقتصادي يمكنك إصلاحه بنفسك.. بدائل نوكيا تكتسح الأسواق

كشفت شركة HMD العالمية، مصنعة هواتف نوكيا، عن أولى إصداراتها التي تغزو الأسواق كـ بدائل لعلامتها التجارية الشهيرة Nokia، وتتميز الهواتف التي تنطلق تحت اسم Pulse، بمواصفات صديقة للبيئة يمكنك إصلاحها بنفسك.

مواصفات هاتف HMD Pulse



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز الإصدار الأساسي بالمجموعة HMD Pulse، بشاشة من نوع LCD بقياس 6.65 بوصة، بدقة 720 بكسل +، تدعم معدل تحديث 90 هرتز، وسطوع يصل إلى 600 شمعة وتغطية NTSC بنسبة 70%.

هاتف نوكيا HMD Pulse

ويحتوي هاتف HMD Pulse، على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، تدعم الضبط التلقائي للصورة وفلاش LED مزدوج، إلى جانب مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، وتحتوي كاميرا الصور الشخصية على مستشعر بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعي الشركة أنها "قابلة للاستبدال QuickFix"، حيث يمكن للمستخدم استبدال البطارية في المنزل في حوالي 5 دقائق باستخدام الأدوات الأساسية فقط.

هاتف نوكيا HMD Pulse

الهاتف حاصل على تصنيف IP52 لمقاومة الغبار والماء، ويعمل بواسطة معالج يونيسوك من نوع Unisoc T606، يقترن بوحدة معالجة رسوميات Mali-G57 MP1، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت ومساحة تخزين 64 جيجابايت، بالإضافة إلى ما يصل إلى 256 جيجابايت يمكن الحصول عليها عبر بطاقة microSD.

ويأتي هاتف HMD Pulse مزودا بنظام Android 14 خارج الصندوق، وتعد الشركة بتحديثين لنظام التشغيل و3 سنوات من تصحيحات الأمان، هذا النموذج يباع بسعر يبدأ من 140 يورو (أي ما يعادل 7188 جنيها مصريا).