ريلمي بتعمل عظمة.. أجدد وأقوى هاتف متوسط بمواصفات ممتازة

كشفت شركة ريلمي Realme الصينية، عن هاتف مميز صديق للميزانية يتمتع بمواصفات قوية وسعر منافس، تتحدي بإمكانياته أفضل الهواتف الحديثة بالأسواق في نفس الفئة السعرية

مواصفات هاتف ريلمي Realme P1

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena"، يباع هاتف ريلمي Realme P1 في الأسواق العالمية مقابل سعر يبدأ من 18999 روبية (أي ما يعادل 11 ألف جنيه مصري)، للمتغير بسعة 8 + 256 جيجابايت.



يتميز هاتف ريلمي Realme P1، بشاشة منحنية من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة، بدقة FHD+ تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 1200 شمعة في المتر المربع.

مواصفات هاتف ريلمي Realme P1

ويتم تشغيل هاتف ريلمي Realme P1، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 7050، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

مواصفات هاتف ريلمي Realme P1

ومن ناحية الكاميرا، تم تجهيز هاتف ريلمي Realme P1، بإعداد كاميرا مزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

مواصفات هاتف ريلمي Realme P1

ويحزم هاتف ريلمي Realme P1، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 وات، يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة ريلمي Realme UI 5.0.

وتشتمل الميزات الأخرى في Realme P1 على منفذ USB-C في الجزء السفلي ومكبرات صوت استريو وماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة ومقبس صوت مقاس 3.5 ملم، ويتمتع الهاتف بالحماية ضد رذاذ الماء IP54.