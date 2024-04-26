عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ريلمي بتعمل عظمة.. أجدد وأقوى هاتف متوسط بمواصفات ممتازة

مواصفات هاتف ريلمي
مواصفات هاتف ريلمي Realme P1

كشفت شركة ريلمي Realme الصينية، عن هاتف مميز صديق للميزانية يتمتع بمواصفات قوية وسعر منافس، تتحدي بإمكانياته أفضل الهواتف الحديثة بالأسواق في نفس الفئة السعرية

مواصفات هاتف ريلمي Realme P1

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena"، يباع هاتف ريلمي Realme P1 في الأسواق العالمية مقابل سعر يبدأ من 18999 روبية (أي ما يعادل 11 ألف جنيه مصري)، للمتغير بسعة 8 + 256 جيجابايت.

 

مميزات خيالية وسعر مفاجأة.. موبايل جديد من ريلمي قالب الدنيا

بسعر رخيص للغلابة .. مقارنة بين ريلمي نوت 50 وشاومي Poco C61


يتميز هاتف ريلمي Realme P1، بشاشة منحنية من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة، بدقة FHD+ تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 1200 شمعة في المتر المربع.

مواصفات هاتف ريلمي Realme P1

ويتم تشغيل هاتف ريلمي Realme P1، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 7050، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

مواصفات هاتف ريلمي Realme P1

ومن ناحية الكاميرا، تم تجهيز هاتف ريلمي Realme P1، بإعداد كاميرا مزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

مواصفات هاتف ريلمي Realme P1

ويحزم هاتف ريلمي Realme P1، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي  بقدرة 45 وات، يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة ريلمي Realme UI 5.0.

وتشتمل الميزات الأخرى في Realme P1 على منفذ USB-C في الجزء السفلي ومكبرات صوت استريو وماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة ومقبس صوت مقاس 3.5 ملم، ويتمتع الهاتف بالحماية ضد رذاذ الماء IP54.

مواصفات هاتف ريلمي Realme P1
ريلمي Realme Realme P1 ريلمي P1 ريلمى بي1 هاتف Realme P1

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفة في الجو.. عروسان يستأجران طائرة من مصر للطيران للاحتفال بزفافهما وسط المعازيم|فيديو

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

راجع الأهلي ؟ رمضان صبحي يجيب عن السؤال الصعب في مسيرته الكروية

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر غدا.. مواعيد فتح وغلق المحال والمقاهي

مهيب عبد الهادي يصدم جمهور الأهلي قبل لقاء مازيمبي

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

قرار ناري من الأهلي ضد الحريف.. لماذا أجلت أمريكا رحيل مسمار الوسط عن القلعة الحمراء؟

موضوعات متعلقة

تحذيرات من تهديد خطير منتشر على واتساب.. كيف تحمي نفسك وحسابك؟

المنافسة الأقوى.. مقارنة بين هواوي Pura 70 Ultra وسامسونج S24 Ultra

موبايل الغلابة وبس.. أرخص هاتف أوبو بمواصفات مميزة وسعر مفاجأة

مفيش واتساب في الصين ولا TikTok في أمريكا.. ماذا يحدث لعمالقة التقنية؟

بمعالج جبار وكاميرات مميزة.. أبرز مواصفات هواتف شاومي القادمة

أسطورة الكاميرا.. فيديو يكشف أسرار هاتف هواوي الأيقوني Pura 70 Ultra

أخيرا أندرويد أقوى من آيفون.. هذه الهواتف ستأتي مدعومة بمعالج كوالكوم الأحدث

تشتري Pura 70 Pro أم P60 Pro.. اعرف ايه الجديد من هواوي

ترشيحاتنا

تراجع يصل لـ310 آلاف جنيه.. تخفيضات كبيرة في أسعار هذه السيارة

حالة واحدة تسمح لمصلحة الجمارك بيع البضائع وفقا للقانون

دعاء فك الكرب والضيق الشديد.. ردده من ليلة الجمعة للمغرب

طريقة حجز موعد في وحدات المرور الإلكترونية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26 إبريل 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي.. هذه مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإمكانات عصرية خارقة وسعر معقول .. فيفو تكشف عن ساعتها الذكية iQOO Watch

مجوهرات لافتة.. أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

فستان جريء.. أيتن عامر تلفت الأنظار بإطلالة ناعمة

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل قرص بالسمسم في البيت

فيديو

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ