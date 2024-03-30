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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا وسيارات

بسعر رخيص للغلابة .. مقارنة بين ريلمي نوت 50 وشاومي Poco C61

مقارنة بين شاومي
مقارنة بين شاومي Poco C61 وريلمي Realme Note 50

تتنافس شركات تصنيع الهواتف الذكية فيما بينها ليس فقط ضمن الفئات الرائدة، بل أيضا في الفئات المتوسطة والاقتصادية، ومن بين أحدث الهواتف التي تنتمي إلى الفئة المنخفضة وتم إطلاقها مؤخرا في عدد من الأسواق الدولية، هاتف شاومي Poco C61، وهاتف ريلمي Realme Note 50.

مقارنة بين شاومي Poco C61 وريلمي Realme Note 50


نظرا لوجود هذين الهاتفين في نفس النطاق السعري، فمن الصعب على المشترين الاختيار بينهما، لذلك، سنستعرض خلال السطور التالية مقارنة شاملة بين مواصفات الهاتفين سنتعمق فيها لتقديم تحليل مفصل عن كلا من التصميم والعرض والأداء وإمكانيات الكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية، مما يمنحك نظرة شاملة للمواصفات والميزات الفريدة التي يقدمها كل جهاز.

 

 

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التصميم:

على الرغم من أنها هواتف تنتمي إلي الفئة الاقتصادية إلا أنها تأتي بتصميم أنيق ومميز، تم تصميم Poco C61 وRealme Note 50 من مواد رخيصة من مادة البولي كربونات، مع هيكل مقاوم للغبار والرذاذ.

ويتميز هاتف ريلمي Realme Note 50 بتصميم بسيط يتميز بخلفية ذات لونين مادة لامعة في الأعلى تضم جزيرة الكاميرا عبارة عن ثلاث كاميرات ولكن الدائرة الثالثة تحتوي على فلاش LED، تبلغ أبعاده 167.2 × 76.7 × 8 مليميتر، ووزن 186 جراما.

وبالمقارنة يتميز هاتف شاومي Poco C61، بهيكل بلاستيكي، بتصميم أكثر أناقة مع كاميرا خلفية دائرية الشكل مزدوجة العدسات يتوسطها فلاش LED، تبلغ أبعاده 168.4 × 76.3 × 8.3 ملميتر ويزن 199 جراما.

Poco C61

الشاشة:

تم تجهيز هاتف ريلمي Realme Note 50 بشاشة أفضل قليلا، فهو يحتوي على شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.74 بوصة، وبجودة عرض Full HD+ تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، وسطوع يصل إلى 560 شمعة في المتر المربع.

وبالمقارنة، يأتي هاتف Poco C61 من شاومي، مزودا بشاشة من نوع IPS LCD أيضا ولكن بسطوع أقل، يبلغ قياسها 6.74 بوصة، وبجودة عرض HD+ تبلغ دقتها 720 × 1650 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 500 شمعة في المتر المربع، ولكنه يتميز بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 3 مما يجعل الشاشة أكثر مقاومة للخدوش والكسر.

Realme Note 50

المعالج والذاكرة:

يعمل هذين الجهازين بمعالجات مختلفة، يتم تشغيل هاتف ريلمي Realme Note 50، بواسطة معالج يونيسوك تايجر T612، بدقة تصنيع 12 نانومتر، ويقترن بمعالج رسوميات Mali-G57، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

بينما يعمل هاتف شاومي Poco C61، بمعالج من نوع Helio G36 والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 12 نانومتر، ويأتي مع وحدة معالجة الرسومات PowerVR GE8320، ولكن يفوز هاتف شاومي لأنه يوفر المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، ويأتي بنفس سعات التخزين الداخلي بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

يدعم كلا الهاتفين خيار مخصص لتوسيع سعة التخزين باستخدام بطاقة micro SD، كما تعمل هذه الأجهزة بنظام Android 14 خارج الصندوق، ويتم تخصيصهم بواسطة واجهة المستخدم MIUI وRealme UI، على التوالي.

Poco C61

الكاميرا:

يحتوي هاتف ريلمي Realme Note 50 على قسم كاميرا أكثر إثارة للاهتمام، فهو يتميز بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا ثانوية بدقة 0.08 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

في حين يحتوي هاتف شاومي Poco C61، على كاميرا رئيسية بدقة 8 ميجابكسل، كما يحتوي على كاميرا إضافية بدقة 0.08 ميجابكسل، ويحتوي كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

Realme Note 50

البطارية:

يتم تشغيل كل من Poco C61 وRealme Note 50، ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وشحن بقدرة 10 وات، ومع ذلك، فإن عمر بطارية هاتف شاومي أفضل لأنه يحتوي على شاشة ذات دقة أقل.

Poco C61

السعر:

يتوفر هاتف شاومي Poco C61 في الأسواق الدولية، مقابل سعر حوالي 93 دولار (أي ما يعادل 4.400 جنيه مصري)، للمتغير الأساسي بسعة 4 + 64 جيجابايت، بينما يبدأ سعر هاتف ريلمي Realme Note 50 من 115 دولار (أي ما يعادل 5.440 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 3 + 64 جيجابايت.

Realme Note 50
ريلمي Realme Note 50 شاومي Poco C61 مقارنة مقارنة موبايلات

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