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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مميزات خيالية وسعر مفاجأة.. موبايل جديد من ريلمي قالب الدنيا

Realme GT Neo 6 SE
Realme GT Neo 6 SE

أطلقت شركة ريلمي Realme الصينية، رسميا أحدث هواتفها الذكية تحت اسم Realme GT Neo 6 SE، والذي يقدم قائمة مواصفات قوية تتصدرها معالج قوي وشاشة مميزة وشحن خارق فائق السرعة.

مواصفات ريلمي Realme GT Neo 6 SE

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف ريلمي الجديد Realme GT Neo 6 SE، بشاشة منحنية كبيرة من نوع LTPO OLED، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، بدقة 1264 × 2780 بكسل، وتدعم معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز مع تقنية 8T LTPO، ومعدل أخذ عينات اللمس يبلغ 2500 هرتز للحصول على استجابة دقيقة خاصة للاعبين.

 

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وقد تم تصميم الشاشة بواسطة شركة BOE، والتي تتميز بـ لوحة مصنوعة من مادة الإنارة S1، مما يحقق ذروة سطوع رائدة في الصناعة تبلغ 6000 شمعة في المتر المربع، وهي أعلي نسبة سطوع محلي تظهر في محتوى HDR وأقصى سطوع يدوي يبلغ 1000 شمعة في المتر المربع، كما أنها تتميز  بنظام تعتيم PWM عالي التردد يبلغ 2160 هرتز، الشاشة محمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2.

وزودت ريلمي هاتف Realme GT Neo 6 SE، بتقنية Greenfield AI الجديدة لحماية العين المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع تقنية حماية العين للألعاب AI، وتدعي الشركة أن هذا هو أول حل نشط لحماية العين في الصناعة.

Realme GT Neo 6 SE

وتحت الغطاء، يحتوي هاتف Realme GT Neo 6 SE، على معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 7+ Gen 3، إلى جانب نظام كبير لتبديد الحرارة بمساحة 10014 مم² لإدارة الحرارة بكفاءة.

ويقترن المعالج مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، ويعمل الهاتف مع واجهة ريلمي Realme UI 5 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 14.

Realme GT Neo 6 SE

ويحتوي الجزء الخلفي من هاتف ريلمي Realme GT Neo 6 SE، على نظام كاميرا مميز بمستشعر رئيسي من نوع  Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل، يدعم تقنية تثبيت الصورة البصري OIS، مصحوبا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل تضم مستشعرSony IMX355، إلى جانب كاميرا إمامية مميزة بمستشعر Sony IMX615 بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

ويحزم هاتف ريلمي Realme GT Neo 6 SE، بطارية بسعة 5500 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقدرة 100 وات، والذي يشحن البطارية بنسبة 50% خلال 12 دقيقة فقط، وتدعي الشركة أن البطارية يمكنها الحفاظ على صحتها لأكثر من 4 سنوات.

ويأتي هاتف Realme GT Neo 6 SE، مزودا بمساعد Xiaobu الجديد الذي يوفر ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل الترجمة عبر الإنترنت وإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي وتلخيص المقالات وملخصات المكالمات.

وبالإضافة إلى ذلك، يتميز جهاز GT Neo 6 SE بميزات تتمحور حول الألعاب مثل وضع GT 5.0 لتحسين أداء الألعاب، وGeek Performance Panel 2.0 لمراقبة أداء النظام، وميزات تحسين الذاكرة الخاصة باللعبة.

وكما يأتي الهاتف الذكي مزودا بميزات إضافية مثل مستشعر الأشعة الحمراء IR Blaster، ومحرك خطي على المحور X للتعليقات اللمسية، وتقنية NFC الشاملة للمدفوعات والاتصال، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS مزدوج التردد، ومقاوم للماء والغبار وفقت لمعيار IP65، ومستشعر بصمة الإصبع داخل الشاشة، ومكبرات صوت استريو.

ويتوفر هاتف ريلمي Realme GT Neo 6 SE، مقابل سعر يبدأ من 235 دولار (أي ما يعادل 11.170 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.

Realme GT Neo 6 SE
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