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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعره نزل 2200 جنيه.. خصم رهيب على موبايل ريلمي 12 برو بلس

ريلمي 12 برو بلس
ريلمي 12 برو بلس

كشفت شركة ريلمي Realme، مؤخرا عن العضو الخامس في سلسلتها 12، ويأتي Realme 12x 5G باعتباره الهاتف الذكي الأقل تكلفة في سلسلة 12 من الشركة، لذلك أصبح الهاتف الأكثر تميزا في المجموعة متاحا الآن بخصم لا يصدق.

ووفقا لموقع "gizmochina"، تقدم العلامة التجارية الصينية هذا خصم مذهل على جميع تكوينات التخزين الثلاثة الخاصة بهاتف ريلمي 12 برو بلس، ويتوفر الإصدار الأساسي بسعة 8 رام + 128 جيجابايت، في الهند مقابل خصم قدره 4000 روبية (أي ما يعادل 2200 حنيه مصري)، لتصبح التكلفة الفعلية للنموذج الأساسي بحوالي 24,999 روبية هندية (أي ما يعادل 14.270 حنيه مصري).

 

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مواصفات ريلمي 12 برو بلس

يتم تشغيل هاتف ريلمي 12 برو بلس، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 7s Gen 2 المقترن بما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR4X وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة تخزين من نوع UFS 3.1.

ريلمي 12 برو بلس

ويعمل هاتف ريلمي 12 برو بلس، بواجهة المستخدم Realme UI 5.0 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14، وتعد ريلمي بتحديثين لنظام التشغيل أندرويد و3 سنوات من التحديثات الأمنية المنتظمة.

ريلمي 12 برو بلس

ويحتوي هاتف ريلمي 12 برو بلس، على شاشة منحنية من نوع Pro-XDR OLED، بقياس 6.7 بوصة، بدقة FHD +، مع سطوع يصل إلى 950 شمعة في المتر المربع، وتتميز اللوحة أيضا بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتعتيم PWM يبلغ 2160 هرتز.

ريلمي 12 برو بلس

ويحزم هاتف ريلمي 12 برو بلس، على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، كما أنه يحتوي على مكبرات صوت استريو مزدوجة مع دعم Dolby Atmos.

وبالنسبة للبصريات، يتميز هاتف ريلمي 12 برو بلس، بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية، تضم مستشعر رئيسي من نوع Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل مع OIS، تم إقران الكاميرا الرئيسية بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة بيريسكوب OV64B بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 6x، وفي المقدمة، يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

ريلمي 12 برو بلس
ريلمي ريلمي 12 برو بلس Realme 12 Pro Plus Realme 12 Pro Plus 5G مواصفات ريلمي 12 برو بلس

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