مش هتصدق سعره.. موبايل 5G من ريلمي بمعالج جبار ورامات ضخمة

كشفت شركة ريلمي Realme، عن هاتف جديد سيكون من بين أكثر هواتف 5G منافسة في الأسواق العالمية من حيث الأسعار والمواصفات.

سعر ومواصفات ريلمي Realme 12X

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف ريلمي Realme 12X، مع شاشة منحنية من نوع IPS LCD بقياس 6.67 بوصة، بدقة FHD+ تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 625 شمعة في المتر المربع.

ويتم تشغيل هاتف ريلمي Realme 12X، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 6100+، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، ويدعم توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الإضافية بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

Realme 12X

ومن ناحية الكاميرا، تم تجهيز هاتف ريلمي Realme 12X، بإعداد كاميرا مزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف ريلمي Realme 12X، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 15 وات، يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة ريلمي Realme UI 5.0.

وتشتمل الميزات الأخرى في Realme 12X على منفذ USB-C في الجزء السفلي ومكبرات صوت استريو وماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة ومقبس صوت مقاس 3.5 ملم، ويتمتع الهاتف بالحماية ضد رذاذ الماء IP54.

ويتوفر هاتف ريلمي Realme 12X، للبيع في الصين مقابل سعر حوالي 194 دولار (أي ما يعادل 9000 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت.