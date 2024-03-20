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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا وسيارات

أسطورة الفئة المتوسطة.. موبايل متطور بقدرات مميزة من ريلمي

Narzo 70 Pro 5G
Narzo 70 Pro 5G

أطلقت شركة ريلمي Realme، هاتفا مميزا من حيث المواصفات وقدرات التصوير، والذي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة بسبب سعره المنافس ومواصفاته الجيدة.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي Narzo 70 Pro 5G

يتميز هاتف ريلمي الجديد Narzo 70 Pro 5G بتصميم أنيق مربع الشكل، تضم اللوحة الخلفية جزيرة كاميرا دائرية الشكل التي تتميز بها أحدث إصدارات الشركة "ريلمي 12"، يتميز بلمسة نهائية مزدوجة اللون الجزء العلوي مصنوع من الزجاج الشفاف، والجزء السفلي متجمد.

 

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جاء هاتف ريلمي Narzo 70 Pro 5G، مع شاشة منحنية من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة، بدقة FHD+ تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 2000 شمعة في المتر المربع.

ويتم تشغيل هاتف ريلمي Narzo 70 Pro 5G، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 7050، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، تم تجهيز هاتف ريلمي Narzo 70 Pro 5G، بإعداد كاميرا ثلاثية، الرئيسية مزودة بمستشعر سوني IMX890 بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقنية OIS، مصحوبة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Narzo 70 Pro 5G

ويحزم هاتف ريلمي Narzo 70 Pro 5G، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع SuperVOOC بقدرة 67 وات وتدعي ريلمي إنه يمكن شحن البطارية من 0 % إلى 50% خلال 19 دقيقة فقط.

وتدعي ريلمي بأن الهاتف هو الأول في فئته الذي يدعم الإيماءات الهوائية، حيث تسمح لك ميزة Air Gestures بالتمرير عبر مقاطع الفيديو القصيرة وألبومات الصور ووسائل التواصل الاجتماعي عن طريق التلويح بيدك بدلا من لمس الشاشة، كما يمكنك أيضا التقاط لقطات الشاشة، وتبديل التطبيقات، والتمرير لأعلى ولأسفل.

Narzo 70 Pro 5G

وتشتمل الميزات الأخرى في Narzo 70 Pro على منفذ USB-C في الجزء السفلي ومكبرات صوت استريو وماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة ومقبس صوت مقاس 3.5 ملم، ويتمتع الهاتف  ونظام تبريد بغرفة البخار، وحماية ضد رذاذ الماء IP54 حيث أن شاشته تتفاعل "بشكل موثوق" عندما يكون هناك بعض قطرات المطر على الشاشة.

وزودت ريلمي الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 5.0، المستندة إلى نظام التشغيل Android 14، ويتوفر الهاتف في لونين هما الأخضر والذهبي، مقابل سعر حوالي 240 دولار (أي ما يعادل 11.300 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت.

Narzo 70 Pro 5G
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