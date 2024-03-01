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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوي موبايل 5G.. ريلمي تقتحم الأسواق بهاتف متميز وسعر مفاجأة

Realme 12 Plus 5G
Realme 12 Plus 5G

أطلقت شركة ريلمي Realme، هاتف جديد سيكون من بين أكثر هواتف 5G منافسة في الأسواق العالمية من حيث الأسعار والمواصفات.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي الجديد Realme 12 Plus 5G

من حيث التصميم، يتميز هاتف ريلمي الجديد Realme 12 Plus 5G بإطارات ذهبية مخددة فاخرة مستوحاة من الساعات الفاخرة، وقرص مصقول بنقش بزوغ الشمس، تم تطويره بالتعاون مع مصمم الساعات الفاخرة Ollivier Savéo، تم تشطيب اللوحة الخلفية بجلد نباتي.

 

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ويأتي هاتف ريلمي Realme 12 Plus 5G، مع شاشة منحنية من نوع E4 AMOLED بقياس 6.67 بوصة، بدقة FHD+ تبلغ 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 2000 شمعة في المتر المربع.

Realme 12 Plus 5G

وتتميز شاشة Realme 12 Plus 5G، بتغطية التدرج اللوني بنسبة 100% من نوع DCI-P3، كما أنها حاصلة على شهادات TUV Rheinland، وتدعم الشاشة 10 بت تعتيم PWM يصل إلى 2160 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة مريحة أكثر للعين في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ويتم تشغيل هاتف ريلمي Realme 12 Plus 5G، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 7050، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بسعة 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

Realme 12 Plus 5G

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، تم تجهيز هاتف ريلمي Realme 12 Plus 5G، بإعداد كاميرا ثلاثية، الرئيسية  بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقنية OIS، مصحوبة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف ريلمي Realme 12 Plus 5G، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع SuperVOOC بقدرة 67 وات وتدعي ريلمي إنه يمكن شحن البطارية من 0 % إلى 50% خلال 19 دقيقة فقط.

Realme 12 Plus 5G

وزودت ريلمي الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 5.0، المستندة إلى نظام التشغيل Android 14، إلى جانب مكبرات صوت استريو مزدوجة مدعومة بتقنية Dolby Atmos، وماسح ضوئي بصري لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.

ويبلغ سعر هاتف ريلمي Realme 12 Plus 5G، حوالي 254 دولار (أي ما يعادل 7.848 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.

Realme 12 Plus 5G
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