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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات وأسعار منافسة.. موبايل جديد من Realme قالب الدنيا

Realme 12 Pro Plus
Realme 12 Pro Plus 5G

كشفت شركة ريلمي Realme، عن هاتف 5G جديد سيكون من بين أكثر هواتف شبكات الجيل الخامس منافسة في الأسواق العالمية من حيث الأسعار والمواصفات، فهو يمتاز بتصميم أنيق للغاية وقدرات تصوير ممتازة.

سعر ومواصفات Realme 12 Pro Plus 5G

يتميز هاتف ريلمي Realme 12 Pro Plus 5G، بشاشة منحنية من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة، بدقة FHD+ تبلغ 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 950 شمعة في المتر المربع.

 

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يعمل هاتف ريلمي Realme 12 Pro Plus 5G، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 7s Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4X بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.

Realme 12 Pro Plus 5G

وفي قسم الكاميرا، يتمتع هاتف ريلمي Realme 12 Pro Plus 5G، بإعداد كاميرا ثلاثية، بمستشعر رئيسي Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقنية OIS، مصحوبة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بيريسكوب بدقة 64 ميجابكسل مدعومة بـ OIS مع تقريب بصري 3x، وبالنسبة لصور السيلفي، فهو يتميز بمستشعر أمامي بدقة 32 ميجابكسل.

Realme 12 Pro Plus 5G

ويحزم هاتف ريلمي Realme 12 Pro Plus 5G، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع SuperVOOC بقدرة 67 وات، ويتميز الهاتف بمستشعر بصمة الإصبع مدمج أسفل الشاشة، ويعمل بواجهة المستخدم Realme UI 5، المستندة على نظام Android 14، ومن المقرر أن يتلقى الجهاز ترقيتين لنظام التشغيل أندرويد وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

ويبلغ سعر هاتف ريلمي Realme 12 Pro Plus 5G، حوالي 356 دولار (أي ما يعادل 11 ألف جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.

Realme 12 Pro Plus 5G
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