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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آيفون الغلابة.. عرض رائع على موبايل ريلمي الأكثر مبيعا C53

موبايل ريلمي C53
موبايل ريلمي C53

تتوفر بشكل منتظم خصومات على الهواتف الذكية من خلال عروض خاصة وتخفيضات تقدمها مواقع التسوق عبر الإنترنت، وقد تشمل الخصومات عروض الشراء بمبلغ أقل تمكن المستهلكين من الحصول على هاتفهم المفضل مع تخفيض مميز، أو عروض الشراء مع هدايا مجانية مثل سماعات أذن أو حافظات هاتف (جراب)، أو تخفيضات على الأسعار الأصلية للهواتف الجديدة أو المجددة.

خصم 18% على موبايل ريلمي C53

حصل موبايل ريلمي C53، على خصما مغريا يصل إلى 18 %، مما يمنح المشترون المحتملين فرصة لشراء الهاتف بسعر أقل من سعره الأساسي مع توفير ما يصل إلى 2011 جنيها مصريا.

 

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وبداخل عرض الخصم، تتوفر نسخة الشرق الأوسط من هاتف  ريلمي C53، باللون الأسود بسعة تخزين 8 + 256 جيجابايت، مقابل سعر حوالي 8.888 جنيها مصريا، بدلا من 10.899 جنيها مصريا.

خصم 18% على موبايل ريلمي C53

مواصفات ريلمي C53

يتميز موبايل ريلمي C53، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.74 بوصة، بجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080 × 2400 تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

يعمل موبايل ريلمي C53، بواسطة معالج من نوع Unisoc Tiger T612، المطور من قبل شركة يونيسك بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD لتوسيع التخزين الداخلي.

ويتمتع موبايل ريلمي C53، بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، بالإضافة إلى كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف مقترنة بمستشعر عمق بدقة 0.3 ميجابكسل وفلاش LED.

ويعمل موبايل ريلمي C53، بواجهة المستخدم التابعة لها Realme UI، والمستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

ويحزم موبايل ريلمي C53، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، كما يوفر أيضا دعما للشحن السريع بقدرة 33 وات وفقا لمعيار SuperVOOC، والتي يمكنها شحن الهاتف من 1 إلى 50 % في غصون 31 دقيقة.

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